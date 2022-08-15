Челябинский завод откроет филиал в ХМАО

15 августа 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Договоренность об открытии представительства возникла во время бизнес-миссии челябинской делегации в ХМАО Фото: Антон Артемьев © URA.RU Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) планирует открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает пресс-служба предприятия, к такому решению пришел директор Алексей Камынин, посетив ХМАО в составе делегации, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером. «Камынин провел семь деловых встреч с представителями крупнейших предприятий ХМАО, на которых были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества с компаниями. По результатам данных переговоров было принято решение об открытии в ХМАО собственного представительства Челябинского завода электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. ЧЗЭО специализируется на выпуске электрощитовой продукции до 35 кВ, а также производит более 30 видов электрооборудования. Специализация завода — строительство энергообъектов «под ключ». Продукция компании пользуется спросом в области электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, металлургии и строительства. Бизнес-миссия прошла в ХМАО 9 и 10 августа. За это время челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Югры Наталья Комарова заключили несколько договоров о сотрудничестве между регионами.

Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) планирует открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает пресс-служба предприятия, к такому решению пришел директор Алексей Камынин, посетив ХМАО в составе делегации, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером. «Камынин провел семь деловых встреч с представителями крупнейших предприятий ХМАО, на которых были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества с компаниями. По результатам данных переговоров было принято решение об открытии в ХМАО собственного представительства Челябинского завода электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. ЧЗЭО специализируется на выпуске электрощитовой продукции до 35 кВ, а также производит более 30 видов электрооборудования. Специализация завода — строительство энергообъектов «под ключ». Продукция компании пользуется спросом в области электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, металлургии и строительства. Бизнес-миссия прошла в ХМАО 9 и 10 августа. За это время челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Югры Наталья Комарова заключили несколько договоров о сотрудничестве между регионами.