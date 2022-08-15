Челябинский завод откроет филиал в ХМАО

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Алексей Текслер и Наталья Комарова на форуме в ХМАО, текслер алексей, комарова наталья
Договоренность об открытии представительства возникла во время бизнес-миссии челябинской делегации в ХМАО Фото:

Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) планирует открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает пресс-служба предприятия, к такому решению пришел директор Алексей Камынин, посетив ХМАО в составе делегации, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером.

«Камынин провел семь деловых встреч с представителями крупнейших предприятий ХМАО, на которых были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества с компаниями. По результатам данных переговоров было принято решение об открытии в ХМАО собственного представительства Челябинского завода электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

ЧЗЭО специализируется на выпуске электрощитовой продукции до 35 кВ, а также производит более 30 видов электрооборудования. Специализация завода — строительство энергообъектов «под ключ». Продукция компании пользуется спросом в области электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, металлургии и строительства.

Бизнес-миссия прошла в ХМАО 9 и 10 августа. За это время челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Югры Наталья Комарова заключили несколько договоров о сотрудничестве между регионами.

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Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) планирует открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает пресс-служба предприятия, к такому решению пришел директор Алексей Камынин, посетив ХМАО в составе делегации, возглавляемой губернатором Алексеем Текслером. «Камынин провел семь деловых встреч с представителями крупнейших предприятий ХМАО, на которых были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества с компаниями. По результатам данных переговоров было принято решение об открытии в ХМАО собственного представительства Челябинского завода электрооборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. ЧЗЭО специализируется на выпуске электрощитовой продукции до 35 кВ, а также производит более 30 видов электрооборудования. Специализация завода — строительство энергообъектов «под ключ». Продукция компании пользуется спросом в области электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, металлургии и строительства. Бизнес-миссия прошла в ХМАО 9 и 10 августа. За это время челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Югры Наталья Комарова заключили несколько договоров о сотрудничестве между регионами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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