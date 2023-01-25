25 января 2023

Челябинский военный получил награду от Путина. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Сержант запаса Егор Лежнев получил награду за образцовое выполнение боевых заданий

Военнослужащий из Кыштыма (Челябинская область) Егор Лежнев удостоился благодарности от президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, верховный главнокомандующий наградил военного за хорошую службу.

«Президент РФ отметил благодарностью уроженца Кыштыма за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга. В торжественной обстановке благодарность сержанту запаса вручили глава Кыштыма Людмила Шеболаева и военный комиссар Алексей Щедрин», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

URA.RU связалось с главой города Людмилой Шеболаевой. По ее словам, Лежнев очень скромный парень. Он даже настаивал, чтобы награду ему вручали без лишнего официоза. Мэр отметила, что гордится своим земляком, и рада, что в обществе остались мужчины, на которых всегда можно положиться.

Лежнев родился и вырос в Кыштыме. Оттуда призвался в ряды ВС РФ, где остался по контракту. Служил номером расчёта, водителем, командиром разведывательного отделения. Участвовал в спецоперации на Украине.

Многие челябинские военные получили государственные награды за смелость, проявленные в ходе спецоперации. Также президент наградил высокими статусами сразу несколько полков танковой дивизии Чебаркуля . Командир 239-го гвардейского танкового полка Иван Шиц удостоился звания Героя России.

Награду Егору Лежневу вручила глава города Людмила Шеболаева
Награду Егору Лежневу вручила глава города Людмила Шеболаева
Фото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма

Егор Лежнев награжден за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга
Егор Лежнев награжден за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга
Фото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма

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Военнослужащий из Кыштыма (Челябинская область) Егор Лежнев удостоился благодарности от президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, верховный главнокомандующий наградил военного за хорошую службу. «Президент РФ отметил благодарностью уроженца Кыштыма за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга. В торжественной обстановке благодарность сержанту запаса вручили глава Кыштыма Людмила Шеболаева и военный комиссар Алексей Щедрин», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. URA.RU связалось с главой города Людмилой Шеболаевой. По ее словам, Лежнев очень скромный парень. Он даже настаивал, чтобы награду ему вручали без лишнего официоза. Мэр отметила, что гордится своим земляком, и рада, что в обществе остались мужчины, на которых всегда можно положиться. Лежнев родился и вырос в Кыштыме. Оттуда призвался в ряды ВС РФ, где остался по контракту. Служил номером расчёта, водителем, командиром разведывательного отделения. Участвовал в спецоперации на Украине. Многие челябинские военные получили государственные награды за смелость, проявленные в ходе спецоперации. Также президент наградил высокими статусами сразу несколько полков танковой дивизии Чебаркуля . Командир 239-го гвардейского танкового полка Иван Шиц удостоился звания Героя России. Награду Егору Лежневу вручила глава города Людмила ШеболаеваФото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма Егор Лежнев награжден за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долгаФото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма
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