Челябинский военный получил награду от Путина. Фото

Сержант запаса Егор Лежнев получил награду за образцовое выполнение боевых заданий Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий из Кыштыма (Челябинская область) Егор Лежнев удостоился благодарности от президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, верховный главнокомандующий наградил военного за хорошую службу.

«Президент РФ отметил благодарностью уроженца Кыштыма за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга. В торжественной обстановке благодарность сержанту запаса вручили глава Кыштыма Людмила Шеболаева и военный комиссар Алексей Щедрин», - сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

URA.RU связалось с главой города Людмилой Шеболаевой. По ее словам, Лежнев очень скромный парень. Он даже настаивал, чтобы награду ему вручали без лишнего официоза. Мэр отметила, что гордится своим земляком, и рада, что в обществе остались мужчины, на которых всегда можно положиться.

Лежнев родился и вырос в Кыштыме. Оттуда призвался в ряды ВС РФ, где остался по контракту. Служил номером расчёта, водителем, командиром разведывательного отделения. Участвовал в спецоперации на Украине.

Многие челябинские военные получили государственные награды за смелость, проявленные в ходе спецоперации. Также президент наградил высокими статусами сразу несколько полков танковой дивизии Чебаркуля . Командир 239-го гвардейского танкового полка Иван Шиц удостоился звания Героя России.

Награду Егору Лежневу вручила глава города Людмила Шеболаева Фото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма

Егор Лежнев награжден за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга Фото: Фото: пресс-служба администрации Кыштыма