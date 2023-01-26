В Екатеринбурге вырос объем квартир для сдачи в аренду на 20%

26 января 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

За 2022 год количество квартир для сдачи в аренду в Екатеринбурге выросло 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге за 2022 год вырос объем квартир, предлагаемых к аренде на 22,4% по сравнению с годом ранее. При этом средняя арендная ставка поднялась на 16%, следует из данных «Авито. Недвижимости». В среднем объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Екатеринбурге по итогам года увеличился на 22,4% по сравнению с 2021 годом, передает данные «Авито. Недвижимости» «Ъ-Урал». Средняя ставка аренды с 18 тысяч рублей поднялась до 21 тысячи рублей, что составляет 16%. Больше всего выросло количество предложений по долгосрочной аренде студий, сравнивая 2022 год с данными за 2021 показатель вырос за 58,7%. При этом, по словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, в начале 2023 года спрос на долгосрочную аренду будет сокращаться. «Ставки аренды продолжат медленно снижаться на фоне роста предложения. Спрос будет стагнировать или медленно сокращаться, так как сейчас на рынке аренды неактивный сезон», — считает Лапшина. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупных городов России по росту среднего размера ставок на аренду однокомнатных квартир. Выше столицы Урала в рейтинге только Пермь и Волгоград.

В Екатеринбурге за 2022 год вырос объем квартир, предлагаемых к аренде на 22,4% по сравнению с годом ранее. При этом средняя арендная ставка поднялась на 16%, следует из данных «Авито. Недвижимости». В среднем объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Екатеринбурге по итогам года увеличился на 22,4% по сравнению с 2021 годом, передает данные «Авито. Недвижимости» «Ъ-Урал». Средняя ставка аренды с 18 тысяч рублей поднялась до 21 тысячи рублей, что составляет 16%. Больше всего выросло количество предложений по долгосрочной аренде студий, сравнивая 2022 год с данными за 2021 показатель вырос за 58,7%. При этом, по словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, в начале 2023 года спрос на долгосрочную аренду будет сокращаться. «Ставки аренды продолжат медленно снижаться на фоне роста предложения. Спрос будет стагнировать или медленно сокращаться, так как сейчас на рынке аренды неактивный сезон», — считает Лапшина. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупных городов России по росту среднего размера ставок на аренду однокомнатных квартир. Выше столицы Урала в рейтинге только Пермь и Волгоград.