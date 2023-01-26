Бывшего директора челябинского медколледжа не выпустили из СИЗО

27 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Евгения Шишкина оставили в СИЗО до 23 февраля 2023 года Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего директора медицинского колледжа в Троицке (Челябинская область) Евгения Шишкина отказались выпускать из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, защита просила областной суд отменить решение суда первой инстанции. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление Троицкого городского суда оставил без изменения. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 23 февраля 2023 года», - сообщили URA.RU в прокуратуре. По данным URA.RU, адвокаты Шишкина назвали выводы Троицкого горсуда необоснованными и надуманными. По мнению стороны защиты, не было никаких оснований отправлять их подопечного за решетку. Экс-директора задержали сотрудники УФСБ по региону в конце сентября 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он требовал от сотрудницы колледжа отдавать ему 35 тысяч рублей, которые она получала за работу в приемной комиссии. Женщина снимала деньги с карты и передавала их Шишкину. Таким образом она отдала начальнику более полумиллиона рублей. Расследование дела находится на контроле в СКР по региону.

Бывшего директора медицинского колледжа в Троицке (Челябинская область) Евгения Шишкина отказались выпускать из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, защита просила областной суд отменить решение суда первой инстанции. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление Троицкого городского суда оставил без изменения. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 23 февраля 2023 года», - сообщили URA.RU в прокуратуре. По данным URA.RU, адвокаты Шишкина назвали выводы Троицкого горсуда необоснованными и надуманными. По мнению стороны защиты, не было никаких оснований отправлять их подопечного за решетку. Экс-директора задержали сотрудники УФСБ по региону в конце сентября 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он требовал от сотрудницы колледжа отдавать ему 35 тысяч рублей, которые она получала за работу в приемной комиссии. Женщина снимала деньги с карты и передавала их Шишкину. Таким образом она отдала начальнику более полумиллиона рублей. Расследование дела находится на контроле в СКР по региону.