29 января 2023

Аналитики: выборы губернаторов РФ будут репетицией президентской кампании

© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, избирательная комиссия, выборы, голосование, день голосования, выборы в россии, избирательный участок1268
От выборов глав субъектов будут зависеть сценарии выборов президента Фото:

Выборы губернаторов российских регионов в 2023 году станут репетицией президентской кампании-2024 и определят сценарии голосования. Об этом в своем отчете рассказали исследователи «Минченко консалтинг».

«Региональные выборы 2023 года де-факто станут репетицией президентской кампании 2024 года. От того, насколько успешно справятся с кампаниями „политические машины“ субъектов РФ, будут зависеть дальнейшие сценарии политического менеджмента выборов главы государства. Для федерального центра будет важно не допустить каких-либо эксцессов перед президентскими выборами, поскольку иное станет негативным сигналом для устойчивости системы», — сообщили исследователи «Минченко консалтинг».

В Новосибирской области будут непростые выборы. В 2021 году там почти победила КПРФ. Также в регионе сильные элитные конфликты, отметили исследователи. В Алтайском крае кампания главы региона Виктора Томенко будет сложной из-за высокой поддержки КПРФ и претензий по социально-экономическим показателям от Кремля. В 2018 году Томенко набрал всего 53,6% голосов и едва не попал во второй тур. В 2018 году в Приморье с первого раза не смогли выбрать губернатора. У главы субъекта Олега Кожемяко есть конфликты с местными элитами. Из-за этого итог выборов может быть неожиданным, даже несмотря на ослабление влияния КПРФ во Владивостоке, прогнозируют эксперты. Итоги голосования губернаторов от партии КПРФ Валентины Коноваловой в Хакасии и Андрея Клычкова в Орловской области будут интригой, так как там есть сильный запрос на смену глав, отметили в «Минченко консалтинг». В Воронежской области «не лучший информационный фон» вокруг губернатора Александра Гусева.

Стабильные позиции у губернаторов Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Амурской, Тюменской областей, ЯНАО и Якутии. Кампания мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева зададут тон выборам этого сезона, считают аналитики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября. Россияне выберут губернаторов, которые уйдут в отставку после 10 июня. Также пройдет голосование в парламенты субъектов.

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Выборы губернаторов российских регионов в 2023 году станут репетицией президентской кампании-2024 и определят сценарии голосования. Об этом в своем отчете рассказали исследователи «Минченко консалтинг». «Региональные выборы 2023 года де-факто станут репетицией президентской кампании 2024 года. От того, насколько успешно справятся с кампаниями „политические машины“ субъектов РФ, будут зависеть дальнейшие сценарии политического менеджмента выборов главы государства. Для федерального центра будет важно не допустить каких-либо эксцессов перед президентскими выборами, поскольку иное станет негативным сигналом для устойчивости системы», — сообщили исследователи «Минченко консалтинг». В Новосибирской области будут непростые выборы. В 2021 году там почти победила КПРФ. Также в регионе сильные элитные конфликты, отметили исследователи. В Алтайском крае кампания главы региона Виктора Томенко будет сложной из-за высокой поддержки КПРФ и претензий по социально-экономическим показателям от Кремля. В 2018 году Томенко набрал всего 53,6% голосов и едва не попал во второй тур. В 2018 году в Приморье с первого раза не смогли выбрать губернатора. У главы субъекта Олега Кожемяко есть конфликты с местными элитами. Из-за этого итог выборов может быть неожиданным, даже несмотря на ослабление влияния КПРФ во Владивостоке, прогнозируют эксперты. Итоги голосования губернаторов от партии КПРФ Валентины Коноваловой в Хакасии и Андрея Клычкова в Орловской области будут интригой, так как там есть сильный запрос на смену глав, отметили в «Минченко консалтинг». В Воронежской области «не лучший информационный фон» вокруг губернатора Александра Гусева. Стабильные позиции у губернаторов Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Амурской, Тюменской областей, ЯНАО и Якутии. Кампания мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева зададут тон выборам этого сезона, считают аналитики. Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября. Россияне выберут губернаторов, которые уйдут в отставку после 10 июня. Также пройдет голосование в парламенты субъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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