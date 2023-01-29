Глава ХМАО Наталья Комарова уступила политические позиции

30 января 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова заняла шестое место в рейтинге губернаторов УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости «Госсовет 2.0», среди губернаторов Уральского федерального округа. Исследование провело агентство «Минченко консалтинг». «Комарова возглавляет регион с 2010 года и по нынешним меркам уже является долгожителем губернаторского корпуса. Важным фактором может стать усталость населения от столь длительного нахождения главы во власти», — объясняет агентство такую позицию Натальи Комаровой в рейтинге. Среди губернаторов УрФО лидируют глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, набравшие 16 баллов по оценкам экспертов агентства. Наталья Комарова набрала 10 баллов. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова выбыла из первой двадцатки рейтинга самых медийных губернаторов. По итогам 2022 года она заняла двадцать седьмое место, уступив семь позиций.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости «Госсовет 2.0», среди губернаторов Уральского федерального округа. Исследование провело агентство «Минченко консалтинг». «Комарова возглавляет регион с 2010 года и по нынешним меркам уже является долгожителем губернаторского корпуса. Важным фактором может стать усталость населения от столь длительного нахождения главы во власти», — объясняет агентство такую позицию Натальи Комаровой в рейтинге. Среди губернаторов УрФО лидируют глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, набравшие 16 баллов по оценкам экспертов агентства. Наталья Комарова набрала 10 баллов. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова выбыла из первой двадцатки рейтинга самых медийных губернаторов. По итогам 2022 года она заняла двадцать седьмое место, уступив семь позиций.