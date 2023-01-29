У жителя Березников вырос небольшой ананас Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Березников (Пермский край) вырастил у себя дома ананас. Фотографией домашнего урожая березниковец поделился в соцсетях.

«В Березниках растут ананасы в квартирах! Вот такой урожай дома у Алексея Бетина», — пишет автор поста в группе «ЧП Лысьва». На опубликованном фото видно небольшой ананас, произрастающий из горшка.

В комментариях пользователи хвалят небольшой урожай пермяка и делятся фото своих выращиваемых домов овощей и фруктов. Комментаторы поделились своим опытом и отметили, что вырастить ананас в северных широтах невероятно трудно и у многих так и не получилось. Также другая жительница Березников Адиля Наумова поделилась фотографией бананов, которые растут у нее дома.