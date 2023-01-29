29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Пермяк вырастил ананас в квартире на севере края. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, ананасы
У жителя Березников вырос небольшой ананас Фото:

Житель Березников (Пермский край) вырастил у себя дома ананас. Фотографией домашнего урожая березниковец поделился в соцсетях.

«В Березниках растут ананасы в квартирах! Вот такой урожай дома у Алексея Бетина», — пишет автор поста в группе «ЧП Лысьва». На опубликованном фото видно небольшой ананас, произрастающий из горшка.

В комментариях пользователи хвалят небольшой урожай пермяка и делятся фото своих выращиваемых домов овощей и фруктов. Комментаторы поделились своим опытом и отметили, что вырастить ананас в северных широтах невероятно трудно и у многих так и не получилось. Также другая жительница Березников Адиля Наумова поделилась фотографией бананов, которые растут у нее дома.

У березниковца вырос небольшой ананас

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Житель Березников (Пермский край) вырастил у себя дома ананас. Фотографией домашнего урожая березниковец поделился в соцсетях. «В Березниках растут ананасы в квартирах! Вот такой урожай дома у Алексея Бетина», — пишет автор поста в группе «ЧП Лысьва». На опубликованном фото видно небольшой ананас, произрастающий из горшка. В комментариях пользователи хвалят небольшой урожай пермяка и делятся фото своих выращиваемых домов овощей и фруктов. Комментаторы поделились своим опытом и отметили, что вырастить ананас в северных широтах невероятно трудно и у многих так и не получилось. Также другая жительница Березников Адиля Наумова поделилась фотографией бананов, которые растут у нее дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...