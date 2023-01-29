В челябинских йогуртах выросла доля местных ингредиентов

Местных ингредиентов в йогуртах области стало больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские производители молочной продукции за счет локальных партнеров расширили поставку компонентов для йогуртов. Как URA.RU сообщили участники рынка, также за год стабилизировались траты на закуп компонентов.

«В настоящий момент у нас нет сложностей с получением компонентов для йогуртов. Это касается как для питьевых йогуртов, так и вязких», — отметили URA.RU в «Российском молоке» в Челябинске.

В период активного поиска весной 2022 года линейка локальных поставщиков расширилась. Благодаря этому появился выбор из лучших альтернатив. Основным сырьем, молоком, снабжают областные фермы. В компании Южноуральска «Подовинновское молоко» и в «Росмоле» фруктово-ягодные наполнители покупают у европейских и российских поставщиков. Как и закваски со стабилизаторами. Стабилизировать затраты на приобретение ингредиентов удалось за счет курсовых разниц.

В Южноуральске при создании новых продуктов, теперь внимательнее изучают вопросы логистики и наличия ингредиентов на рынке. Конъюнктура позволила челябинцам увеличить количество предлагаемых позиций. Теперь вязких йогуртов производят 12 вместо девяти, а питьевых — 14: на пять больше, чем в 2022 году. Новая линейка в начале 2022 года появилась и на «Подовинновском молоке». На предприятии стали изготавливать ложковые густые йогурты со сроком хранения 21 сутки.

Программа импортозамещения в 2022 году позволила заменить выпуск многих товаров и переключить потребителей с импорта на отечественные аналоги. Проект стал ответом на введенные рядом стран экономические санкции. Ограничения заработали после начала спецоперации на Украине.