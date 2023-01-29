В челябинских йогуртах выросла доля местных ингредиентов

Челябинские производители молочной продукции за счет локальных партнеров расширили поставку компонентов для йогуртов. Как URA.RU сообщили участники рынка, также за год стабилизировались траты на закуп компонентов.
«В настоящий момент у нас нет сложностей с получением компонентов для йогуртов. Это касается как для питьевых йогуртов, так и вязких», — отметили URA.RU в «Российском молоке» в Челябинске.
В период активного поиска весной 2022 года линейка локальных поставщиков расширилась. Благодаря этому появился выбор из лучших альтернатив. Основным сырьем, молоком, снабжают областные фермы. В компании Южноуральска «Подовинновское молоко» и в «Росмоле» фруктово-ягодные наполнители покупают у европейских и российских поставщиков. Как и закваски со стабилизаторами. Стабилизировать затраты на приобретение ингредиентов удалось за счет курсовых разниц.
В Южноуральске при создании новых продуктов, теперь внимательнее изучают вопросы логистики и наличия ингредиентов на рынке. Конъюнктура позволила челябинцам увеличить количество предлагаемых позиций. Теперь вязких йогуртов производят 12 вместо девяти, а питьевых — 14: на пять больше, чем в 2022 году. Новая линейка в начале 2022 года появилась и на «Подовинновском молоке». На предприятии стали изготавливать ложковые густые йогурты со сроком хранения 21 сутки.
Программа импортозамещения в 2022 году позволила заменить выпуск многих товаров и переключить потребителей с импорта на отечественные аналоги. Проект стал ответом на введенные рядом стран экономические санкции. Ограничения заработали после начала спецоперации на Украине.
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Челябинские производители молочной продукции за счет локальных партнеров расширили поставку компонентов для йогуртов. Как URA.RU сообщили участники рынка, также за год стабилизировались траты на закуп компонентов. «В настоящий момент у нас нет сложностей с получением компонентов для йогуртов. Это касается как для питьевых йогуртов, так и вязких», — отметили URA.RU в «Российском молоке» в Челябинске. В период активного поиска весной 2022 года линейка локальных поставщиков расширилась. Благодаря этому появился выбор из лучших альтернатив. Основным сырьем, молоком, снабжают областные фермы. В компании Южноуральска «Подовинновское молоко» и в «Росмоле» фруктово-ягодные наполнители покупают у европейских и российских поставщиков. Как и закваски со стабилизаторами. Стабилизировать затраты на приобретение ингредиентов удалось за счет курсовых разниц. В Южноуральске при создании новых продуктов, теперь внимательнее изучают вопросы логистики и наличия ингредиентов на рынке. Конъюнктура позволила челябинцам увеличить количество предлагаемых позиций. Теперь вязких йогуртов производят 12 вместо девяти, а питьевых — 14: на пять больше, чем в 2022 году. Новая линейка в начале 2022 года появилась и на «Подовинновском молоке». На предприятии стали изготавливать ложковые густые йогурты со сроком хранения 21 сутки. Программа импортозамещения в 2022 году позволила заменить выпуск многих товаров и переключить потребителей с импорта на отечественные аналоги. Проект стал ответом на введенные рядом стран экономические санкции. Ограничения заработали после начала спецоперации на Украине.