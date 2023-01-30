Жители города в ХМАО пожаловались мэру на фермерскую ярмарку

Глава Советского района ХМАО анонсировал проверку фермерской ярмарки из-за жалоб жителей

Местные жители пожаловались главе Евгению Буренкову на качество продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков поручил подчиненным провести проверку фермерской ярмарки. Местные жители обратились к главе с жалобами на качество продукции. Видеозапись с аппаратного совещания опубликована в telegram-канале мэра.

«Поручаю инициировать проведение проверки по выездной торговле, которая осуществляется на площадках перед амбаром. Я вижу, что туда приезжают фермеры, осуществляют торговлю продовольствием, надо понимать, что они привозят. Было обращение граждан по данному вопросу в мой адрес, и как раз говорили о том, что есть проблемы с качеством продукции», — рассказал Буренков. Проверку проведет управление экономического развития и инвестиций муниципалитета.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры. Мэр города Максим Ряшин рассказал, что жители регулярно жаловались на нарушения со стороны водителей.