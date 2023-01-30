Жители города в ХМАО пожаловались мэру на фермерскую ярмарку

Глава Советского района ХМАО анонсировал проверку фермерской ярмарки из-за жалоб жителей
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XII Международная православная выставка-ярмарка
Местные жители пожаловались главе Евгению Буренкову на качество продукции Фото:

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков поручил подчиненным провести проверку фермерской ярмарки. Местные жители обратились к главе с жалобами на качество продукции. Видеозапись с аппаратного совещания опубликована в telegram-канале мэра.

«Поручаю инициировать проведение проверки по выездной торговле, которая осуществляется на площадках перед амбаром. Я вижу, что туда приезжают фермеры, осуществляют торговлю продовольствием, надо понимать, что они привозят. Было обращение граждан по данному вопросу в мой адрес, и как раз говорили о том, что есть проблемы с качеством продукции», — рассказал Буренков. Проверку проведет управление экономического развития и инвестиций муниципалитета.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры. Мэр города Максим Ряшин рассказал, что жители регулярно жаловались на нарушения со стороны водителей.

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Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков поручил подчиненным провести проверку фермерской ярмарки. Местные жители обратились к главе с жалобами на качество продукции. Видеозапись с аппаратного совещания опубликована в telegram-канале мэра. «Поручаю инициировать проведение проверки по выездной торговле, которая осуществляется на площадках перед амбаром. Я вижу, что туда приезжают фермеры, осуществляют торговлю продовольствием, надо понимать, что они привозят. Было обращение граждан по данному вопросу в мой адрес, и как раз говорили о том, что есть проблемы с качеством продукции», — рассказал Буренков. Проверку проведет управление экономического развития и инвестиций муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе ОКБ были установлены дорожные камеры. Мэр города Максим Ряшин рассказал, что жители регулярно жаловались на нарушения со стороны водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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