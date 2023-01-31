Крупная волонтерская организация по поиску людей зовет пермяков на полевую тренировку

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края приглашает на полевую тренировку

01 февраля 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведет тренировку для новичков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края зовет пермяков на полевую тренировку в Балатовский парк. Крупная волонтерская организация предлагает бесплатно ознакомиться с правилами поиска пропавших людей, а также научиться использовать спецоборудование. «Еще ни разу не выезжал на поиск, но готов присоединиться к отряду? Тебя ждëт знакомство с оборудованием, которое мы используем на поисках: рация, навигатор, компас. А еще мы расскажем о правилах и основах лесного поиска. Тренировка будет интересна не только новичкам, но и опытным поисковикам. Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет и без признаков ОРВИ», — указано на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Полевая тренировка в сквере «Золотые пески» начнется в 12:00. Волонтеры просят одеться по погоде и взять с собой термос с горячим чаем и перекус. Организаторы также предлагают желающим зарегистрироваться , чтобы понимать количество участников.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края зовет пермяков на полевую тренировку в Балатовский парк. Крупная волонтерская организация предлагает бесплатно ознакомиться с правилами поиска пропавших людей, а также научиться использовать спецоборудование. «Еще ни разу не выезжал на поиск, но готов присоединиться к отряду? Тебя ждëт знакомство с оборудованием, которое мы используем на поисках: рация, навигатор, компас. А еще мы расскажем о правилах и основах лесного поиска. Тренировка будет интересна не только новичкам, но и опытным поисковикам. Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет и без признаков ОРВИ», — указано на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Полевая тренировка в сквере «Золотые пески» начнется в 12:00. Волонтеры просят одеться по погоде и взять с собой термос с горячим чаем и перекус. Организаторы также предлагают желающим зарегистрироваться, чтобы понимать количество участников.