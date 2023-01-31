31 января 2023

Крупная волонтерская организация по поиску людей зовет пермяков на полевую тренировку

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края приглашает на полевую тренировку
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведет тренировку для новичков Фото:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края зовет пермяков на полевую тренировку в Балатовский парк. Крупная волонтерская организация предлагает бесплатно ознакомиться с правилами поиска пропавших людей, а также научиться использовать спецоборудование.

«Еще ни разу не выезжал на поиск, но готов присоединиться к отряду? Тебя ждëт знакомство с оборудованием, которое мы используем на поисках: рация, навигатор, компас. А еще мы расскажем о правилах и основах лесного поиска. Тренировка будет интересна не только новичкам, но и опытным поисковикам. Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет и без признаков ОРВИ», — указано на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Полевая тренировка в сквере «Золотые пески» начнется в 12:00. Волонтеры просят одеться по погоде и взять с собой термос с горячим чаем и перекус. Организаторы также предлагают желающим зарегистрироваться, чтобы понимать количество участников.

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края зовет пермяков на полевую тренировку в Балатовский парк. Крупная волонтерская организация предлагает бесплатно ознакомиться с правилами поиска пропавших людей, а также научиться использовать спецоборудование. «Еще ни разу не выезжал на поиск, но готов присоединиться к отряду? Тебя ждëт знакомство с оборудованием, которое мы используем на поисках: рация, навигатор, компас. А еще мы расскажем о правилах и основах лесного поиска. Тренировка будет интересна не только новичкам, но и опытным поисковикам. Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет и без признаков ОРВИ», — указано на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Полевая тренировка в сквере «Золотые пески» начнется в 12:00. Волонтеры просят одеться по погоде и взять с собой термос с горячим чаем и перекус. Организаторы также предлагают желающим зарегистрироваться, чтобы понимать количество участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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