Власти Нижневартовска решат проблему с прогулочными местами в новой части города

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, аллея, прогулка, зима, бабушка, снег в городе, пенсионеры, бульвар чукмалдина
Пешеходный бульвар должны закончить осенью Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) начинается строительство Учительского бульвара в так называемой «ипотечной долине». Локация станет одной из первых в этой части города и поможет решить дефицит общественных пространств в новых микрорайонах. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«Окончание строительства запланировано 30 сентября, сейчас идут изыскательские работы, в ближайшее время будет огорожена территория. Бульвар позволит создать пешеходную зону в том числе для школьников, рядом в лицее обучается больше двух тысяч детей», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

Кроме пешеходной зоны, которая будет функционально соединять микрорайоны, бульвар оборудуют освещением, установят скамейки и сделают экопарковки. «Проблема нехватки общественных пространств в новых микрорайонах Нижневартовска очевидна. В последние годы разумеется наметились изменения. Например, в прошлом году была обустроена пешеходная зона и велодорожка на улице Героев Самотлора. Улицы Московкина и Мира спроектированы с учетом интересов пешеходов и велосипедистов. При этом создание общественных пространств должно быть обусловлено грамотным планированием и соблюдением баланса с новыми домами. Являясь безусловным приоритетом, общественные зоны в то же время не должны лишать граждан, например, парковочных мест», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создали концепцию нового парка отдыха в отдаленной части города возле озера Эмтор. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации.

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В Нижневартовске (ХМАО) начинается строительство Учительского бульвара в так называемой «ипотечной долине». Локация станет одной из первых в этой части города и поможет решить дефицит общественных пространств в новых микрорайонах. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Окончание строительства запланировано 30 сентября, сейчас идут изыскательские работы, в ближайшее время будет огорожена территория. Бульвар позволит создать пешеходную зону в том числе для школьников, рядом в лицее обучается больше двух тысяч детей», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Кроме пешеходной зоны, которая будет функционально соединять микрорайоны, бульвар оборудуют освещением, установят скамейки и сделают экопарковки. «Проблема нехватки общественных пространств в новых микрорайонах Нижневартовска очевидна. В последние годы разумеется наметились изменения. Например, в прошлом году была обустроена пешеходная зона и велодорожка на улице Героев Самотлора. Улицы Московкина и Мира спроектированы с учетом интересов пешеходов и велосипедистов. При этом создание общественных пространств должно быть обусловлено грамотным планированием и соблюдением баланса с новыми домами. Являясь безусловным приоритетом, общественные зоны в то же время не должны лишать граждан, например, парковочных мест», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создали концепцию нового парка отдыха в отдаленной части города возле озера Эмтор. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации.
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