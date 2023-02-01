Власти Нижневартовска решат проблему с прогулочными местами в новой части города

Пешеходный бульвар должны закончить осенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) начинается строительство Учительского бульвара в так называемой «ипотечной долине». Локация станет одной из первых в этой части города и поможет решить дефицит общественных пространств в новых микрорайонах. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«Окончание строительства запланировано 30 сентября, сейчас идут изыскательские работы, в ближайшее время будет огорожена территория. Бульвар позволит создать пешеходную зону в том числе для школьников, рядом в лицее обучается больше двух тысяч детей», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

Кроме пешеходной зоны, которая будет функционально соединять микрорайоны, бульвар оборудуют освещением, установят скамейки и сделают экопарковки. «Проблема нехватки общественных пространств в новых микрорайонах Нижневартовска очевидна. В последние годы разумеется наметились изменения. Например, в прошлом году была обустроена пешеходная зона и велодорожка на улице Героев Самотлора. Улицы Московкина и Мира спроектированы с учетом интересов пешеходов и велосипедистов. При этом создание общественных пространств должно быть обусловлено грамотным планированием и соблюдением баланса с новыми домами. Являясь безусловным приоритетом, общественные зоны в то же время не должны лишать граждан, например, парковочных мест», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске создали концепцию нового парка отдыха в отдаленной части города возле озера Эмтор. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации.