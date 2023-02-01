Мэр Кизела попрощался с погибшим в Бахмуте земляком, фото

Мэр Кизела попрощался с погибшим в Бахмуте земляком
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Уроженец Южного Коспашского погиб при штурме Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа (Пермский край) проводили в последний путь военнослужащего Евгения Зеленкова, погибшего в ходе спецоперации. В церемонии прощания вместе с жителями принял участие и глава округа Андрей Родыгин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что Зеленков погиб при штурме города Артемовска (Бахмута).

«Евгению было 33 года. Погиб при штурме города Артемовска в Донецкой народной республике. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою своей страны», — написал Родыгин, прикрепив к публикации фото с церемонии прощания.

Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима началась 24 февраля. По словам президент России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

Жители Южного Коспашского прошли проститься с погибшим воином
Фото:

Андрей Родыгин принял участие в церемонии прощания
Фото:

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В поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа (Пермский край) проводили в последний путь военнослужащего Евгения Зеленкова, погибшего в ходе спецоперации. В церемонии прощания вместе с жителями принял участие и глава округа Андрей Родыгин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что Зеленков погиб при штурме города Артемовска (Бахмута). «Евгению было 33 года. Погиб при штурме города Артемовска в Донецкой народной республике. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою своей страны», — написал Родыгин, прикрепив к публикации фото с церемонии прощания. Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима началась 24 февраля. По словам президент России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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