Мэр Кизела попрощался с погибшим в Бахмуте земляком, фото

Мэр Кизела попрощался с погибшим в Бахмуте земляком

01 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Уроженец Южного Коспашского погиб при штурме Бахмута Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа (Пермский край) проводили в последний путь военнослужащего Евгения Зеленкова, погибшего в ходе спецоперации. В церемонии прощания вместе с жителями принял участие и глава округа Андрей Родыгин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что Зеленков погиб при штурме города Артемовска (Бахмута). «Евгению было 33 года. Погиб при штурме города Артемовска в Донецкой народной республике. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою своей страны», — написал Родыгин, прикрепив к публикации фото с церемонии прощания. Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима началась 24 февраля. По словам президент России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Жители Южного Коспашского прошли проститься с погибшим воином Фото: страница Андрея Родыгина, «ВКонтакте» Андрей Родыгин принял участие в церемонии прощания Фото: страница Андрея Родыгина, «ВКонтакте»

В поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа (Пермский край) проводили в последний путь военнослужащего Евгения Зеленкова, погибшего в ходе спецоперации. В церемонии прощания вместе с жителями принял участие и глава округа Андрей Родыгин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что Зеленков погиб при штурме города Артемовска (Бахмута). «Евгению было 33 года. Погиб при штурме города Артемовска в Донецкой народной республике. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою своей страны», — написал Родыгин, прикрепив к публикации фото с церемонии прощания. Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны киевского режима началась 24 февраля. По словам президент России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.