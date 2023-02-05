05 февраля 2023
04 февраля 2023

В Челябинске вид автостоянок к весне изменится в соответствии с дизайн-кодом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Уборка города. Челябинск., парковка, зима, стоянка, машины в снегу
В ближайшее время изменится вид четырех автостоянок в Челябинске Фото:

В Челябинске вид автостоянок в соответствии с дизайн-кодом изменится к весне. Уже заключены некоторые аукционы, сообщила на аппаратном совещании в администрации 6 февраля мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Те владельцы, которые ранее заключили договора по площадкам автостоянок, получают в Управлении архитектуры и в „Городской среде“ задание на дизайн-код, и предполагаем, что в ближайшее время уже некоторые из них оденутся в соответствии с дизайн-кодом, к весне», — сообщила Рыльская.

По ее словам, по четырем автостоянкам в городе уже были проведены аукционы. На данный момент с объектами ведется работа по заключению контактов.

Ранее в мэрии Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске вид автостоянок в соответствии с дизайн-кодом изменится к весне. Уже заключены некоторые аукционы, сообщила на аппаратном совещании в администрации 6 февраля мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Те владельцы, которые ранее заключили договора по площадкам автостоянок, получают в Управлении архитектуры и в „Городской среде“ задание на дизайн-код, и предполагаем, что в ближайшее время уже некоторые из них оденутся в соответствии с дизайн-кодом, к весне», — сообщила Рыльская. По ее словам, по четырем автостоянкам в городе уже были проведены аукционы. На данный момент с объектами ведется работа по заключению контактов. Ранее в мэрии Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...