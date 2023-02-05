В Челябинске вид автостоянок к весне изменится в соответствии с дизайн-кодом

В ближайшее время изменится вид четырех автостоянок в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вид автостоянок в соответствии с дизайн-кодом изменится к весне. Уже заключены некоторые аукционы, сообщила на аппаратном совещании в администрации 6 февраля мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Те владельцы, которые ранее заключили договора по площадкам автостоянок, получают в Управлении архитектуры и в „Городской среде“ задание на дизайн-код, и предполагаем, что в ближайшее время уже некоторые из них оденутся в соответствии с дизайн-кодом, к весне», — сообщила Рыльская.

По ее словам, по четырем автостоянкам в городе уже были проведены аукционы. На данный момент с объектами ведется работа по заключению контактов.

Ранее в мэрии Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены.