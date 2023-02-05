Власти раскрыли, скольким тюменцам выдадут бесплатные участки под ИЖС

Более 2,5 тысяч тюменских семей получат бесплатные участки под ИЖС

06 февраля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Участки выдают многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области озвучили число семей, которым власти предоставят бесплатные участки под индивидуальное строительство. На землю, расположенную в Червишевском муниципальном образовании, в 2023 году смогут претендовать более двух с половиной тысяч семей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда имущества Тюменской области. «С октября 2021 года и по настоящее время многодетным семьям Тюмени и Тюменского муниципального района предлагаются земельные участки в квартале „Семейном“, расположенном в Червишевском МО. До конца 2023 года в „Семейном“ планируется предоставить более 2,5 тысяч земельных участков», — рассказали в ведомстве. Претендовать на бесплатный участок от государства имеют право многодетные тюменцы. За льготой могут обратиться как полные семьи, так и один родитель, воспитывающий трех и более детей. На момент подачи заявления семья должна проживать в Тюменской области, в ХМАО или ЯНАО не менее пяти лет. Семья, претендующая на право получения земельного участка, должна состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

В Тюменской области озвучили число семей, которым власти предоставят бесплатные участки под индивидуальное строительство. На землю, расположенную в Червишевском муниципальном образовании, в 2023 году смогут претендовать более двух с половиной тысяч семей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Фонда имущества Тюменской области. «С октября 2021 года и по настоящее время многодетным семьям Тюмени и Тюменского муниципального района предлагаются земельные участки в квартале „Семейном“, расположенном в Червишевском МО. До конца 2023 года в „Семейном“ планируется предоставить более 2,5 тысяч земельных участков», — рассказали в ведомстве. Претендовать на бесплатный участок от государства имеют право многодетные тюменцы. За льготой могут обратиться как полные семьи, так и один родитель, воспитывающий трех и более детей. На момент подачи заявления семья должна проживать в Тюменской области, в ХМАО или ЯНАО не менее пяти лет. Семья, претендующая на право получения земельного участка, должна состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.