Участники проекта — спортсмены, звезды и поклонники движения «ниндзя» Фото: Размик Закарян © URA.RU

На СТС 13 февраля в 20:00 состоится премьера нового шоу «Суперниндзя» с участием челябинцев и Дмитрия Масленникова. В новом проекте 175 сильнейших атлетов попробуют покорить самую сложную полосу препятствий в мире, сообщается в пресс-релизе.

«Покорить самую сложную полосу препятствий в мире попробуют 175 сильнейших атлетов страны, в том числе четыре участника из Челябинской области. Это фитнес-тренер Алла Масина и тренер по женской самообороне Антон Тетерев из Магнитогорска, челябинец Евгений Цисарь, вошедший в пятерку лучших бодибилдеров мира, а также лучший пожарный России 2014 года Марат Муллагалиев из Миасса», — говорится в пресс-релизе.

Съемки спортивно-развлекательного проекта с участием челябинцев проходили в Минеральных Водах. Ведущими проекта стали видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

Участники проекта, спортсмены, звезды, а также поклонники движения «ниндзя», преодолевают препятствия в костюмах супергероев и сказочных персонажей. Проект снимали в холодную и дождливую погоду, поэтому трассу сушили искусственно, а участники проекта носили обувь с антискользящим покрытием.

Съемки масштабного шоу с участием челябинцев проходили в Минеральных Водах Фото: пресс-релиз СТС

Покорить самую сложную полосу препятствий в мире попробуют 175 сильнейших атлетов страны Фото: пресс-релиз СТС

Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры Фото: пресс-релиз СТС