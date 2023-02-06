Пермяки не отменяют бронь на туры в Турцию из-за землетрясения

07 февраля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пермяки сейчас бронируют, в основном, отдых на майские праздники и лето Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Пермяков не напугало произошедшие в Турции землетрясения 6 февраля. Забронированные туры никто не отменяет. Об этом URA.RU сообщили в пермской турфирме Sunmar. «Бронь никто не отменяет. Во-первых, в основном сейчас бронируют отдых на майские праздники и лето. До них еще далеко. А во-вторых, землетрясения произошли не в туристической зоне — далеко от побережья, где, в основном, отдыхают туристы», — рассказала URA.RU турагент фирмы Sunmar. А в турагентстве Pegas Touristik в Перми, наоборот, призывают пермяков быстрее бронировать отдых в Турции — началась вторая волна раннего резервирования путевок. Это значит, что сейчас можно внести всего 20% от стоимости, а остальное — потом. При этом цены сейчас не настолько высоки, как в разгар сезона отдыха. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Количество погибших достигло 3 381 человек, пострадали 20 426. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В стране объявлен национальный траур.

Пермяков не напугало произошедшие в Турции землетрясения 6 февраля. Забронированные туры никто не отменяет. Об этом URA.RU сообщили в пермской турфирме Sunmar. «Бронь никто не отменяет. Во-первых, в основном сейчас бронируют отдых на майские праздники и лето. До них еще далеко. А во-вторых, землетрясения произошли не в туристической зоне — далеко от побережья, где, в основном, отдыхают туристы», — рассказала URA.RU турагент фирмы Sunmar. А в турагентстве Pegas Touristik в Перми, наоборот, призывают пермяков быстрее бронировать отдых в Турции — началась вторая волна раннего резервирования путевок. Это значит, что сейчас можно внести всего 20% от стоимости, а остальное — потом. При этом цены сейчас не настолько высоки, как в разгар сезона отдыха. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Количество погибших достигло 3 381 человек, пострадали 20 426. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В стране объявлен национальный траур.