Тюменский бизнесмен помог разорить крупного свердловского поставщика

Владелец ТРЦ «Сити Молл» получит часть дохода от продажи имущества банкрота на аукционе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Владелец ТРЦ «Сити Мол» принял участие в банкротном деле против ООО «Велес Групп» — одного из крупнейших поставщиков различных товаров и производителя различных работ из Свердловской области. Информация опубликована в сервисе СБИС.

«Среди истцов по делу о банкротстве ООО „Велес Групп“ — ПАО „Сбербанк“, АО „Альфа-банк“, ООО „Сити Молл“ и еще 66 индивидуальных предпринимателей и компаний. Иск удовлетворен, имущество ООО „Велес“ выставлено на торги», — сообщает СБИС

Первые иски о банкротстве были поданы против ООО «Велес Групп» еще в декабре 2021 года. Первый конкурсный управляющий был назначен в июле 2022 года, в сентябре его сменили на нового. Все это время к делу присоединялись новые участники. К моменту банкротства истцов набралось уже 69.

С владельцами ООО «Велес Групп» связана еще одна компания — ООО «Технология», она ведет деятельность в сфере рекламы в Екатеринбурге. У этой фирмы, согласно СБИС, дела намного лучше — положительная стоимость бизнеса и прибыль. Однако, есть проблемы со сбором долгов покупателей и риск банкротства.

Сумма долгов свердловского поставщика нигде не называется. URA.RU направило директору ООО «Сити Молл» письменный запрос об участии в деле тюменской компании. Ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что в Тюмени банкротят компании, связанные с топ-менеджментом крупного холдинга.