Уроженка ХМАО пропала без вести в Турции после землетрясения

08 февраля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. «Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина, которая пять лет живет в Турции. Спасти удалось ее мужа и дочь», — сообщает RT. Ранее URA.RU рассказывало, что в Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.

Уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. «Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина, которая пять лет живет в Турции. Спасти удалось ее мужа и дочь», — сообщает RT. Ранее URA.RU рассказывало, что в Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.