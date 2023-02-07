07 февраля 2023

Уроженка ХМАО пропала без вести в Турции после землетрясения

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Шествие
Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

«Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина, которая пять лет живет в Турции. Спасти удалось ее мужа и дочь», — сообщает RT.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.

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Уроженка Нижневартовска (ХМАО) Ирина пропала без вести после землетрясения в турецком городе Адыяман. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. «Под завалами в городе Адыяман до сих пор находится уроженка Нижневартовска Ирина, которая пять лет живет в Турции. Спасти удалось ее мужа и дочь», — сообщает RT. Ранее URA.RU рассказывало, что в Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Волны также задели Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Происшествие затронуло около 17 стран. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Турецкие власти запросили помощь в ликвидации последствий происшествия у других государств. Волны от землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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