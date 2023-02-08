08 февраля 2023
07 февраля 2023

В ХМАО вырос спрос на льготную ипотеку

Сбербанк: спрос на льготную ипотеку у жителей ХМАО вырос на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 15 тысяч жителей ХМАО купили жилье по льготной ипотеке Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе объем льготных ипотечных кредитов увеличился на 21%. Всего по льготным программам в 2022 году жилье приобрели 15 тысяч жителей Югры, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.

«Чаще всего в 2022 году югорчане оформляли ипотеку с господдержкой и „Семейную ипотеку“. Объем кредитования по этим программам за год вырос на 21% и составил 18 млрд рублей», — рассказали в Сбербанке. Данные сравнивали с 2021 годом.

В ХМАО среди всех выданных банком ипотечных кредитов в прошлом году 36% пришлось на льготные займы. Ипотеку для IT-специалистов оформили на сумму 30 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6%. При этом вместе со льготной программой выгодным решением будет оформление кредита на максимальный срок с досрочным погашением.

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В Ханты-Мансийском автономном округе объем льготных ипотечных кредитов увеличился на 21%. Всего по льготным программам в 2022 году жилье приобрели 15 тысяч жителей Югры, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка. «Чаще всего в 2022 году югорчане оформляли ипотеку с господдержкой и „Семейную ипотеку“. Объем кредитования по этим программам за год вырос на 21% и составил 18 млрд рублей», — рассказали в Сбербанке. Данные сравнивали с 2021 годом. В ХМАО среди всех выданных банком ипотечных кредитов в прошлом году 36% пришлось на льготные займы. Ипотеку для IT-специалистов оформили на сумму 30 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6%. При этом вместе со льготной программой выгодным решением будет оформление кредита на максимальный срок с досрочным погашением.
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