В ХМАО вырос спрос на льготную ипотеку

В Ханты-Мансийском автономном округе объем льготных ипотечных кредитов увеличился на 21%. Всего по льготным программам в 2022 году жилье приобрели 15 тысяч жителей Югры, сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка.
«Чаще всего в 2022 году югорчане оформляли ипотеку с господдержкой и „Семейную ипотеку“. Объем кредитования по этим программам за год вырос на 21% и составил 18 млрд рублей», — рассказали в Сбербанке. Данные сравнивали с 2021 годом.
В ХМАО среди всех выданных банком ипотечных кредитов в прошлом году 36% пришлось на льготные займы. Ипотеку для IT-специалистов оформили на сумму 30 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6%. При этом вместе со льготной программой выгодным решением будет оформление кредита на максимальный срок с досрочным погашением.
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