В Ханты-Мансийске этим летом высадят более 266 тысяч цветов и декоративных растений, чтобы сделать город ярче и уютнее для жителей. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем официальном telegram-канале.
«Ханты-Мансийск расцветает: парки, скверы и улицы наполняются сочными красками, а воздух — тонким ароматом лета. В этом году мы превратим окружную столицу в настоящую цветочную сказку — более 266 тысяч растений создадут неповторимый уют и радость для всех горожан», — отметил глава города.
По словам Ряшина, особое внимание уделили созданию «долговечной красоты» на улицах и в парках окружной столицы. Так на улице Анны Коньковой появятся 250 кустов шиповника, которые будут украшать город долгие годы.
Ранее в Ханты-Мансийска с наступлением тепла стартовали масштабные дорожные работы. Власти города сообщили о ремонте улиц и восстановлении тротуаров, чтобы создать более комфортную городскую среду. В этом сезоне планируется обновить 24 километра дорог и восстановить свыше шести тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов.
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