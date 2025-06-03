Столицу ХМАО украсят сотни тысяч цветов и растений. Фото

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266 тысяч саженцев будут высажены в городе этим летом
266 тысяч саженцев будут высажены в городе этим летом Фото:

В Ханты-Мансийске этим летом высадят более 266 тысяч цветов и декоративных растений, чтобы сделать город ярче и уютнее для жителей. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем официальном telegram-канале.

«Ханты-Мансийск расцветает: парки, скверы и улицы наполняются сочными красками, а воздух — тонким ароматом лета. В этом году мы превратим окружную столицу в настоящую цветочную сказку — более 266 тысяч растений создадут неповторимый уют и радость для всех горожан», — отметил глава города.

По словам Ряшина, особое внимание уделили созданию «долговечной красоты» на улицах и в парках окружной столицы. Так на улице Анны Коньковой появятся 250 кустов шиповника, которые будут украшать город долгие годы.

Ранее в Ханты-Мансийска с наступлением тепла стартовали масштабные дорожные работы. Власти города сообщили о ремонте улиц и восстановлении тротуаров, чтобы создать более комфортную городскую среду. В этом сезоне планируется обновить 24 километра дорог и восстановить свыше шести тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов.

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В Ханты-Мансийске этим летом высадят более 266 тысяч цветов и декоративных растений, чтобы сделать город ярче и уютнее для жителей. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин в своем официальном telegram-канале. «Ханты-Мансийск расцветает: парки, скверы и улицы наполняются сочными красками, а воздух — тонким ароматом лета. В этом году мы превратим окружную столицу в настоящую цветочную сказку — более 266 тысяч растений создадут неповторимый уют и радость для всех горожан», — отметил глава города. По словам Ряшина, особое внимание уделили созданию «долговечной красоты» на улицах и в парках окружной столицы. Так на улице Анны Коньковой появятся 250 кустов шиповника, которые будут украшать город долгие годы. Ранее в Ханты-Мансийска с наступлением тепла стартовали масштабные дорожные работы. Власти города сообщили о ремонте улиц и восстановлении тротуаров, чтобы создать более комфортную городскую среду. В этом сезоне планируется обновить 24 километра дорог и восстановить свыше шести тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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