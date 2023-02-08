В 2022 году сотрудники УФСБ ликвидировали 10 оружейных мастерских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области пресекли каналы по сбыту оружия. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, суд дал большие сроки пойманным с поличным преступникам.

«По решению областного суда вступил в законную силу приговор Еткульского райсуда. Осуждены два жителя региона», — отметили в УФСБ.

Преступников задержали в декабре 2021 года. Мужчины готовились сбыть оружие. Когда силовики осмотрели автомобиль, где перевозился груз, обнаружили арсенал: пять автоматов Калашникова ОС-АК103, один пистолет Макарова и около 50 боеприпасов различного калибра. Подельникам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Один приговорен к восьми годам лишения свободы, другой — к семи. Назначен штраф: 300 и 350 тысяч рублей соответственно.

Также вынесен приговор Сосновского райсуда. По данным из УФСБ, на сей раз попался москвич. Огнестрельное оружие он собирался сбыть с помощью интернета через тайниковые закладки в разных регионах страны. Задержали злоумышленника в марте 2022 года с самодельным автоматическим пистолетом для стрельбы боевыми патронами и 50 боеприпасами. Мужчина получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

За 2022 год челябинское УФСБ ликвидировало 10 подпольных мастерских, изъяло из оборота 350 единиц огнестрельного оружия и 14 тысяч боеприпасов.

Оружие изъяли из автомобиля при транспортировке Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

За попытку сбыта мужчин приговорили к большим срокам с отбыванием в колонии строгого режима и штрафам Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области