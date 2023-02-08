В Тюмени подростка спасли от смертельной инфекции

Несколько дней мальчик провел в реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские врачи спасли 16-летнего подростка, который поступил в больницу с галлюцинациями и судорогами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Оказалось, что у мальчика был менингит.

«У 16-летнего подростка было острое недомогание: температура 39 градусов, галлюцинации, судороги. Сначала он попал в реанимацию районной больницы, где его подключили к ИВЛ. Затем мальчика доставили в интенсивную терапию Областной инфекционной клинической больницы», — рассказали URA.RU в депздраве.

Диагноз ребенку врачи ставили коллегиально. В этом участвовали не только врачи клиники, но и специалисты кафедры инфекционных болезней Тюменского государственного медицинского университета, а также доктора из Москвы (по видеосвязи). Оказалось, что у ребенка менингококковая инфекция, причем в тяжелой степени.

В реанимации мальчик провел четыре дня. Его удалось спасти несмотря на то, что менингит характеризуется высокой летальностью.