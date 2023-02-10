Экс-член комиссии ООН заметил украинский след во взрывах газа в России

11 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Обрушение домов, считает Игорь Никулин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске К взрывам газа в жилых домах может быть причастно украинское подполье, действующее на территории РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Как-то резко с начала спецоперации на Украине усилились проблемы с ЖКХ [участившиеся взрывы газа в жилых домах] в России. Я думаю, что нам пора возвращать статью за вредительство. Я считаю, что в России действует бандеровское подполье. И действует активно», — подчеркнул Игорь Никулин. По словам собеседника агентства, организации могут использовать детей. «Инструкции эти распространяются в интернете. Там пишут — вычисляйте телефоны детей в соцсетях, ведь многие там регистрируют свои аккаунты через свой телефон, звоните им, говорите, что это служба газа, что его нужно проверить, просите открыть комфорки. И все. Целый подъезд взлетел на воздух», — объяснил Никулин. Газ в жилом пятиэтажном доме взорвался 9 февраля в Новосибирске. По предварительным данным, причиной является утечка газа. По данным министерства здравоохранения региона, погибло пять человек, в том числе ребенок. В Ефремове (Тульская область) 7 февраля также обрушился из-за взрыва газового баллона подъезд многоэтажного дома. Несколько случаев взрыва газа в домах также было в декабре 2022 года, например, 4 числа в Нижневартовске. По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, экс-главы Магнитогорска (Челябинская область, где в 2018-м году обрушился подъезд из-за взрыва газа) Виталия Бахметьева, такие происшествия, приводящие к разрушению нескольких этажей или целых подъездов могут носить не бытовой характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К взрывам газа в жилых домах может быть причастно украинское подполье, действующее на территории РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. «Как-то резко с начала спецоперации на Украине усилились проблемы с ЖКХ [участившиеся взрывы газа в жилых домах] в России. Я думаю, что нам пора возвращать статью за вредительство. Я считаю, что в России действует бандеровское подполье. И действует активно», — подчеркнул Игорь Никулин. По словам собеседника агентства, организации могут использовать детей. «Инструкции эти распространяются в интернете. Там пишут — вычисляйте телефоны детей в соцсетях, ведь многие там регистрируют свои аккаунты через свой телефон, звоните им, говорите, что это служба газа, что его нужно проверить, просите открыть комфорки. И все. Целый подъезд взлетел на воздух», — объяснил Никулин. Газ в жилом пятиэтажном доме взорвался 9 февраля в Новосибирске. По предварительным данным, причиной является утечка газа. По данным министерства здравоохранения региона, погибло пять человек, в том числе ребенок. В Ефремове (Тульская область) 7 февраля также обрушился из-за взрыва газового баллона подъезд многоэтажного дома. Несколько случаев взрыва газа в домах также было в декабре 2022 года, например, 4 числа в Нижневартовске. По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, экс-главы Магнитогорска (Челябинская область, где в 2018-м году обрушился подъезд из-за взрыва газа) Виталия Бахметьева, такие происшествия, приводящие к разрушению нескольких этажей или целых подъездов могут носить не бытовой характер.