В Тобольске банкротят поставщика, работающего по всей «матрешке»

09 февраля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Исковое заявление о банкротстве против тобольского поставщика топлива выдвинул бывший партнер из ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тобольская топливная компания «Транс-Норд» втянута в судебное дело о банкротстве. Электронное заявление зарегистрировано в системе «Электронное правосудие», но пока не принято к рассмотрению. «Истец — муниципальное предприятие „Уренгойское городское хозяйство“, работающее в городе Новый Уренгой. Заявление зарегистрировано арбитражным судом Тюменской области, ему присвоен входящий номер», — говорится в электронной судебной системе. По информации сервиса СБИС, «Транс-Норд» в разные годы поставляла топливо судоходным, энергетическим и транспортным компаниям по всей Тюменской области. Некоторое время компания находится в шатком положении. Хотя стоимость бизнеса и прибыль выше ноля, долги по исполнительным листам превышают полмиллиона рублей. Бывший ямальский партнер компании уже судился с «Транс-нордом» из-за неисполнения контракта. Впрочем, на данный момент «Уренгойское городское хозяйство» само уже признано банкротом, запись об этом есть в сервисе СБИС. URA.RU подготовило запросы конкурсному управляющему ямальского предприятия и директору тобольского поставщика топлива. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, какую роль в банкротстве свердловской компании сыграл тюменский бизнесмен.

Тобольская топливная компания «Транс-Норд» втянута в судебное дело о банкротстве. Электронное заявление зарегистрировано в системе «Электронное правосудие», но пока не принято к рассмотрению. «Истец — муниципальное предприятие „Уренгойское городское хозяйство“, работающее в городе Новый Уренгой. Заявление зарегистрировано арбитражным судом Тюменской области, ему присвоен входящий номер», — говорится в электронной судебной системе. По информации сервиса СБИС, «Транс-Норд» в разные годы поставляла топливо судоходным, энергетическим и транспортным компаниям по всей Тюменской области. Некоторое время компания находится в шатком положении. Хотя стоимость бизнеса и прибыль выше ноля, долги по исполнительным листам превышают полмиллиона рублей. Бывший ямальский партнер компании уже судился с «Транс-нордом» из-за неисполнения контракта. Впрочем, на данный момент «Уренгойское городское хозяйство» само уже признано банкротом, запись об этом есть в сервисе СБИС. URA.RU подготовило запросы конкурсному управляющему ямальского предприятия и директору тобольского поставщика топлива. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, какую роль в банкротстве свердловской компании сыграл тюменский бизнесмен.