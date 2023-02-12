Тюменский суд наказал дебошира, ударившего полицейского

13 февраля 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на участкового, приехавшего разнимать драку с женой обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский районный суд вынес приговор местному жителю Рамилю Баширову, ударившего кулаком полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). «24 ноября 2022 года участковый уполномоченный прибыл в квартиру в селе Каскара для проверки сообщения об избиении женщины. На месте происшествия им был обнаружен Баширов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти, а также схватил за форменное обмундирование и нанес удар кулаком по туловищу участкового», — рассказали в пресс-службе подробности. В суде добавили, что Баширов вину признал и раскаялся. Мужчина ранее не был судим, имеет на иждивении малолетних детей, является ветераном боевых действий. «С учетом всех смягчающих обстоятельств и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы», — добавили в ведомстве. Обвиняемого оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Тюменский районный суд вынес приговор местному жителю Рамилю Баширову, ударившего кулаком полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). «24 ноября 2022 года участковый уполномоченный прибыл в квартиру в селе Каскара для проверки сообщения об избиении женщины. На месте происшествия им был обнаружен Баширов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти, а также схватил за форменное обмундирование и нанес удар кулаком по туловищу участкового», — рассказали в пресс-службе подробности. В суде добавили, что Баширов вину признал и раскаялся. Мужчина ранее не был судим, имеет на иждивении малолетних детей, является ветераном боевых действий. «С учетом всех смягчающих обстоятельств и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы», — добавили в ведомстве. Обвиняемого оштрафовали на 10 тысяч рублей.