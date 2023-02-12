В Перми к 300-летию города снесут ветхое здание напротив парка Горького

На месте снесенного дома впоследствии появится новое здание Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми запланировали к юбилею города снос аварийного здания напротив парка им. Горького по ул. Краснова, 16. Информация об этом появилась на сайте горадминистраци.

«Для обеспечения безопасности горожан запланирован снос ветхого здания по улице Краснова, 16, которое находится напротив Центрального парка развлечений им. Горького. На данный момент собственник подготовил документы и направил уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства», — сообщает пресс-служба мэрии.

Дом будет снесен после получения согласования. На этом участке впоследствии планируется провести реновацию и построить новый объект.

В рамках преобразования городских общественных пространств мэрия запланировала и благоустройство территории перед гимназией им. Дягилева. Для этого было заключено соглашение о передаче земельного участка на ул. Сибирской, 31б в муниципальную собственность.