ЗРК «Тор» с челябинским двигателем поразил цели на Донбассе Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, после поражения цели машина сменила огневую позицию.

«На видео показана боевая работа расчетов ЗРК „Тор-М2У“ Западного военного округа в зоне спецоперации. Убедившись в поражении воздушной цели, боевая машина сменила огневую позицию», — отметили в военном ведомстве.

Обнаружить приближавшийся беспилотный летательный аппарат Вооруженных Сил Украины расчету ЗРК помогла радиолокационная станция кругового обзора. «Тор» заточен на поиск целей, которые он хорошо «знает»: вертолеты, самолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

В минобороны сообщили, что в зоне спецоперации «Торы» работают круглосуточно. Машины позволяют спасать от атак военных и население. В машине установлен двигатель мощностью в 840 лошадиных сил.

Челябинцы поставляют дизельные двигатели для линейки продукции компании «Алмаз-Антей». Агрегаты из Челябинска установлены на самоходных гусеничных шасси, в том числе в ЗРК «Тор».