12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Роспотребнадзор ХМАО назвал сферы с худшим сервисом в регионе

Роспотребнадзор: жители ХМАО чаще всего жалуются на банковские услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
Чаще всего жители ХМАО жалуются на банковские услуги Фото:

Жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

«В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан приходится: на оказание финансовых услуг (основная доля легла на банковские услуги), на оказание транспортных услуг, где превалируют обращения на оказание воздушных перевозок. А также на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке, а также на условия в договорах, которые ущемляют их права. За 2022 год по жалобам было возбуждено 81 административное производство, подано 23 иска в суд.

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Жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры. «В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан приходится: на оказание финансовых услуг (основная доля легла на банковские услуги), на оказание транспортных услуг, где превалируют обращения на оказание воздушных перевозок. А также на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в сообщении. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке, а также на условия в договорах, которые ущемляют их права. За 2022 год по жалобам было возбуждено 81 административное производство, подано 23 иска в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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