Роспотребнадзор ХМАО назвал сферы с худшим сервисом в регионе

Роспотребнадзор: жители ХМАО чаще всего жалуются на банковские услуги

13 февраля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители ХМАО жалуются на банковские услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры. «В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан приходится: на оказание финансовых услуг (основная доля легла на банковские услуги), на оказание транспортных услуг, где превалируют обращения на оказание воздушных перевозок. А также на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в сообщении. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке, а также на условия в договорах, которые ущемляют их права. За 2022 год по жалобам было возбуждено 81 административное производство, подано 23 иска в суд.

Жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры. «В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан приходится: на оказание финансовых услуг (основная доля легла на банковские услуги), на оказание транспортных услуг, где превалируют обращения на оказание воздушных перевозок. А также на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в сообщении. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке, а также на условия в договорах, которые ущемляют их права. За 2022 год по жалобам было возбуждено 81 административное производство, подано 23 иска в суд.