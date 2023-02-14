Главный терапевт Пермского края: любовь помогает заживлять раны

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Любовь сохраняет здоровье Фото:

Любовь полезна для здоровья, говорит главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. Дело в том, что она способствует выработке эндорфинов, которые помогают при регенерации тканей.

«Эндорфины помогают нам переживать боль, участвуют в процессах заживления и регенерации тканей, повышают устойчивость к стрессам. Любовь — это один из способов стимулирования выработки эндорфинов. Во время интимной близости их концентрация в организме просто зашкаливает», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Также выработке эндорфинов способствуют хорошая еда, приятные мысли, мечты. Мешают же их появлению злоупотребление алкоголем и наркотики, отмечает врач.

14 февраля во многих странах мира отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина. URA.RU рассказывало, как в Перми необычно можно провести этот праздник.

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Любовь полезна для здоровья, говорит главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. Дело в том, что она способствует выработке эндорфинов, которые помогают при регенерации тканей. «Эндорфины помогают нам переживать боль, участвуют в процессах заживления и регенерации тканей, повышают устойчивость к стрессам. Любовь — это один из способов стимулирования выработки эндорфинов. Во время интимной близости их концентрация в организме просто зашкаливает», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Также выработке эндорфинов способствуют хорошая еда, приятные мысли, мечты. Мешают же их появлению злоупотребление алкоголем и наркотики, отмечает врач. 14 февраля во многих странах мира отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина. URA.RU рассказывало, как в Перми необычно можно провести этот праздник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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