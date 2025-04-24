Фонтаны в центре Перми заработали в тестовом режиме. Видео

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Фонтаны были законсервированы до 15 апреля
Фонтаны были законсервированы до 15 апреля Фото:

В Перми тестируют работу городских фонтанов. Об этом рассказал мэр прикамской столицы Эдуард Соснин.

«Проводим тестовые запуски городских фонтанов. Планируем, что они начнут свою работу 1 мая, в праздник Весны и Труда», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале, понадеявшись, что не подведет погода.

URA.RU писало ранее, что коммунальщики прочистили форсунки, подключали насосы, заполнили системы водой и протестировали акустику. По сообщению властей, фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00 по будня, а по выходным и праздникам — с 09:00 до 01:00.

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В Перми тестируют работу городских фонтанов. Об этом рассказал мэр прикамской столицы Эдуард Соснин. «Проводим тестовые запуски городских фонтанов. Планируем, что они начнут свою работу 1 мая, в праздник Весны и Труда», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале, понадеявшись, что не подведет погода. URA.RU писало ранее, что коммунальщики прочистили форсунки, подключали насосы, заполнили системы водой и протестировали акустику. По сообщению властей, фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00 по будня, а по выходным и праздникам — с 09:00 до 01:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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