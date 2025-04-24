Фонтаны были законсервированы до 15 апреля
В Перми тестируют работу городских фонтанов. Об этом рассказал мэр прикамской столицы Эдуард Соснин.
«Проводим тестовые запуски городских фонтанов. Планируем, что они начнут свою работу 1 мая, в праздник Весны и Труда», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале, понадеявшись, что не подведет погода.
URA.RU писало ранее, что коммунальщики прочистили форсунки, подключали насосы, заполнили системы водой и протестировали акустику. По сообщению властей, фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00 по будня, а по выходным и праздникам — с 09:00 до 01:00.
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