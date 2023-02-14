Пермячка, получившая травмы в ДТП с автобусом, ищет деньги на реабилитацию

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Женщине необходимы помощь, чтобы пройти курс реабилитации после ДТП Фото:

Жительнице Гремячинска Пермского края Вера Власова, пострадавшая в результате ДТП, необходимы средства на реабилитацию. Женщина получила травмы в результате столкновения грузовика и автобуса, в котором она находилась. Сейчас женщина может только лежать, за ней ухаживает ее мама, сообщается в паблике «Гремячинск — мой город родной» в соцсети «ВКонтакте».

«Вере Власовой предстоит поездка в Пермь на реабилитацию, там понадобится сиделка. Также необходимы памперсы, массаж и многое другое. За Верой и двумя ее малолетними детьми ухаживает мама. Средств на полноценное лечение дочери не хватает», — говорится в паблике.

Авария, в которой пострадала Вера Власова, произошла в декабре 2022 года. У женщины были диагностированы различные травмы, которые привели к нарушению функций двигательного аппарата и сопутствующим заболеваниям. Средства на помощь дочери принимает ее мама, личный номер телефона которой указан в паблике «Гремячинск — мой город родной».

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Жительнице Гремячинска Пермского края Вера Власова, пострадавшая в результате ДТП, необходимы средства на реабилитацию. Женщина получила травмы в результате столкновения грузовика и автобуса, в котором она находилась. Сейчас женщина может только лежать, за ней ухаживает ее мама, сообщается в паблике «Гремячинск — мой город родной» в соцсети «ВКонтакте». «Вере Власовой предстоит поездка в Пермь на реабилитацию, там понадобится сиделка. Также необходимы памперсы, массаж и многое другое. За Верой и двумя ее малолетними детьми ухаживает мама. Средств на полноценное лечение дочери не хватает», — говорится в паблике. Авария, в которой пострадала Вера Власова, произошла в декабре 2022 года. У женщины были диагностированы различные травмы, которые привели к нарушению функций двигательного аппарата и сопутствующим заболеваниям. Средства на помощь дочери принимает ее мама, личный номер телефона которой указан в паблике «Гремячинск — мой город родной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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