13 февраля 2023

Самоходная гаубица с челябинским двигателем поразила цели на фронте. Видео

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Самоходная гаубица «Мста-С», мста-с, гаубица
Гаубица с двигателем завода ЧТЗ выполнила задачу на фронте Фото:

Самоходная гаубица «Мста-С» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразила цели на фронте. Как следует из опубликованного пресс-службой Минобороны РФ видео, техника снабжена автоматизированной системой управления наведением и огнем.

«Самоходная гаубица „Мста-С“ производства корпорации „Уралвагонзавод“ отрабатывает по координатам от беспилотника в зоне спецоперации. Координаты целей передаются артиллеристам. Последние наносят удар», — описали последовательность действий в Минобороны.

Техника работает от двигателя «ЧТЗ-Уралтрак» мощностью 840 лошадиных сил. Гаубица имеет прицельную скорострельность, которая достигает десяти выстрелов в минуту. Техника может работать в режиме огневого налета. В результате одно орудие может поражать одномоментно цели сразу пятью выстрелами.

Челябинскими агрегатами снабжен широкий арсенал российской военной техники. 13 февраля Минобороны демонстрировало работу зенитного комплекса «Тор». В тот же день военное ведомство показало, как боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем из Челябинска поразила удаленные цели на стороне противника.

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Самоходная гаубица «Мста-С» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразила цели на фронте. Как следует из опубликованного пресс-службой Минобороны РФ видео, техника снабжена автоматизированной системой управления наведением и огнем. «Самоходная гаубица „Мста-С“ производства корпорации „Уралвагонзавод“ отрабатывает по координатам от беспилотника в зоне спецоперации. Координаты целей передаются артиллеристам. Последние наносят удар», — описали последовательность действий в Минобороны. Техника работает от двигателя «ЧТЗ-Уралтрак» мощностью 840 лошадиных сил. Гаубица имеет прицельную скорострельность, которая достигает десяти выстрелов в минуту. Техника может работать в режиме огневого налета. В результате одно орудие может поражать одномоментно цели сразу пятью выстрелами. Челябинскими агрегатами снабжен широкий арсенал российской военной техники. 13 февраля Минобороны демонстрировало работу зенитного комплекса «Тор». В тот же день военное ведомство показало, как боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем из Челябинска поразила удаленные цели на стороне противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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