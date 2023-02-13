Гаубица с двигателем завода ЧТЗ выполнила задачу на фронте Фото: Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 © URA.RU

Самоходная гаубица «Мста-С» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразила цели на фронте. Как следует из опубликованного пресс-службой Минобороны РФ видео, техника снабжена автоматизированной системой управления наведением и огнем.

«Самоходная гаубица „Мста-С“ производства корпорации „Уралвагонзавод“ отрабатывает по координатам от беспилотника в зоне спецоперации. Координаты целей передаются артиллеристам. Последние наносят удар», — описали последовательность действий в Минобороны.

Техника работает от двигателя «ЧТЗ-Уралтрак» мощностью 840 лошадиных сил. Гаубица имеет прицельную скорострельность, которая достигает десяти выстрелов в минуту. Техника может работать в режиме огневого налета. В результате одно орудие может поражать одномоментно цели сразу пятью выстрелами.

Челябинскими агрегатами снабжен широкий арсенал российской военной техники. 13 февраля Минобороны демонстрировало работу зенитного комплекса «Тор». В тот же день военное ведомство показало, как боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем из Челябинска поразила удаленные цели на стороне противника.