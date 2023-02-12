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Танк с флагманским двигателем из Челябинска уничтожил технику ВСУ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, терминатор, stock, БМПТ
Машина работает на флагманском двигателе из Челябинска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожила технику украинской армии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовавшей видео, в кадр попала работа бронегруппы российских десантников в зоне спецоперации.

«Взводный опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в лесном массиве обнаружила разведгруппа десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов. Цели поразили при поддержке техники, в том числе боевой машины поддержки танков „Терминатор“», — прокомментировали в Минобороны.

Опорный пункт захватили с ходу. В операции участвовало десантно-штурмовое подразделение. Кроме «Терминатора», поддержку оказали БМД-2К-АУ и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

Шквальный огонь по целям на стороне противника открыли с ходу, приблизившись вплотную. Как отметили в военном ведомстве, бойцы решительно и слаженно овладели оборонительными позициями неприятеля. В ходе столкновения удалось захватить трофейное вооружение.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целями кампании заявлены денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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Боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожила технику украинской армии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовавшей видео, в кадр попала работа бронегруппы российских десантников в зоне спецоперации. «Взводный опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в лесном массиве обнаружила разведгруппа десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов. Цели поразили при поддержке техники, в том числе боевой машины поддержки танков „Терминатор“», — прокомментировали в Минобороны. Опорный пункт захватили с ходу. В операции участвовало десантно-штурмовое подразделение. Кроме «Терминатора», поддержку оказали БМД-2К-АУ и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23. Шквальный огонь по целям на стороне противника открыли с ходу, приблизившись вплотную. Как отметили в военном ведомстве, бойцы решительно и слаженно овладели оборонительными позициями неприятеля. В ходе столкновения удалось захватить трофейное вооружение. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целями кампании заявлены денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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