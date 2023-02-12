Танк с флагманским двигателем из Челябинска уничтожил технику ВСУ. Видео

13 февраля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Машина работает на флагманском двигателе из Челябинска Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожила технику украинской армии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовавшей видео, в кадр попала работа бронегруппы российских десантников в зоне спецоперации. «Взводный опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в лесном массиве обнаружила разведгруппа десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов. Цели поразили при поддержке техники, в том числе боевой машины поддержки танков „Терминатор“», — прокомментировали в Минобороны. Опорный пункт захватили с ходу. В операции участвовало десантно-штурмовое подразделение. Кроме «Терминатора», поддержку оказали БМД-2К-АУ и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23. Шквальный огонь по целям на стороне противника открыли с ходу, приблизившись вплотную. Как отметили в военном ведомстве, бойцы решительно и слаженно овладели оборонительными позициями неприятеля. В ходе столкновения удалось захватить трофейное вооружение. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целями кампании заявлены денацификация и демилитаризация соседнего государства.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» с флагманским двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожила технику украинской армии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовавшей видео, в кадр попала работа бронегруппы российских десантников в зоне спецоперации. «Взводный опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в лесном массиве обнаружила разведгруппа десантников при помощи беспилотных летательных аппаратов. Цели поразили при поддержке техники, в том числе боевой машины поддержки танков „Терминатор“», — прокомментировали в Минобороны. Опорный пункт захватили с ходу. В операции участвовало десантно-штурмовое подразделение. Кроме «Терминатора», поддержку оказали БМД-2К-АУ и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23. Шквальный огонь по целям на стороне противника открыли с ходу, приблизившись вплотную. Как отметили в военном ведомстве, бойцы решительно и слаженно овладели оборонительными позициями неприятеля. В ходе столкновения удалось захватить трофейное вооружение. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Целями кампании заявлены денацификация и демилитаризация соседнего государства.