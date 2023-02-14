Пермский губернатор выделяет миллионы на повышение зарплат сотрудников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил повысить зарплаты работникам краевых учреждений, в ведении которых находятся дороги. На эти цели с 2023 по 2025 годы предполагается выделить более 60 млн рублей, сообщается в пояснительной записке к поправкам в региональный бюджет. Документ опубликован на сайте краевого заксобрания.
«Предусмотрено поэтапное увеличение фонда оплаты труда работников в объеме 64,6 млн рублей. Из них в 2023 году — 21,8 млн рублей, в 2024—2025 годы — по 21,4 млн рублей», — сообщается в документе.
Большую часть средств, в размере 55,6 млн рублей, предлагается выделить краевому управлению автомобильных дорог и транспорта. Это учреждение с 1 января 2023 года занимается содержанием дорог в Перми. Более 5,2 млн рублей для повышения окладов работников предложено выделить управлению дорожного проектирования. Также запланированы расходы на повышение зарплат работников дирекции дорожных концессий в объеме 3,7 млн рублей.
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