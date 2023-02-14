Власти ХМАО сделали заявление о росте платы за коммунальные услуги

В ХМАО рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону составил 8,2%. Об этом со ссылкой на региональную службу по тарифам заявила депутат Думы округа Наталья Западнова в своем telegram-канале.
«По информации руководителя региональной службы по тарифам Югры Алексея Березовского, а также и. о. директора окружного Департамента строительства и ЖКХ Виталия Фенского фактический рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Югре составил 8,2%. Эта цифра не превысила установленный правительством РФ и губернатором Югры индекс в 9%», — отметила Западнова.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке.
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