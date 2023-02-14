14 февраля 2023

Власти ХМАО сделали заявление о росте платы за коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх, электричество
Коммуналка подорожала в ХМАО на 8% Фото:

В ХМАО рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону составил 8,2%. Об этом со ссылкой на региональную службу по тарифам заявила депутат Думы округа Наталья Западнова в своем telegram-канале.

«По информации руководителя региональной службы по тарифам Югры Алексея Березовского, а также и. о. директора окружного Департамента строительства и ЖКХ Виталия Фенского фактический рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Югре составил 8,2%. Эта цифра не превысила установленный правительством РФ и губернатором Югры индекс в 9%», — отметила Западнова.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ХМАО рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону составил 8,2%. Об этом со ссылкой на региональную службу по тарифам заявила депутат Думы округа Наталья Западнова в своем telegram-канале. «По информации руководителя региональной службы по тарифам Югры Алексея Березовского, а также и. о. директора окружного Департамента строительства и ЖКХ Виталия Фенского фактический рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Югре составил 8,2%. Эта цифра не превысила установленный правительством РФ и губернатором Югры индекс в 9%», — отметила Западнова. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего жалуются на услуги банков, воздушные перевозки и услуги в сфере ЖКХ. В Роспотребнадзоре объяснили, что в основном жители жаловались на отсутствие достоверной информации об услуге, нарушение сроков, навязывание дополнительных услуг, изменение условий договора в одностороннем порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...