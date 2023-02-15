Суд вернул свердловчанину в три раза больше денег за неполученную автозапчасть

Качканарский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) около 222 тысяч рублей в пользу свердловчанина, который заплатил 72 тысячи рублей за деталь для автомобиля и не получил ее. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
В июле 2022 года мужчина оформил заказ детали на свой автомобиль, в котором было указано что запчасть придет через шесть дней. Однако мужчине не пришел его заказ, а ИП, который получил деньги, перестал выходить на связь, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Тогда свердловчанин с иском обратился в Качканарский городской суд с просьбой вернуть деньги и заплатить моральную компенсацию. Свердловский суд удовлетворил иск мужчины и обязал ИП выплатить около 222 тысяч рублей.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.