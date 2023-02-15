Суд вернул свердловчанину в три раза больше денег за неполученную автозапчасть

16 февраля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Свердловчанин не получил автозапчасть и вернул через суд в три раза больше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Качканарский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) около 222 тысяч рублей в пользу свердловчанина, который заплатил 72 тысячи рублей за деталь для автомобиля и не получил ее. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. В июле 2022 года мужчина оформил заказ детали на свой автомобиль, в котором было указано что запчасть придет через шесть дней. Однако мужчине не пришел его заказ, а ИП, который получил деньги, перестал выходить на связь, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Тогда свердловчанин с иском обратился в Качканарский городской суд с просьбой вернуть деньги и заплатить моральную компенсацию. Свердловский суд удовлетворил иск мужчины и обязал ИП выплатить около 222 тысяч рублей.

Качканарский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) около 222 тысяч рублей в пользу свердловчанина, который заплатил 72 тысячи рублей за деталь для автомобиля и не получил ее. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. В июле 2022 года мужчина оформил заказ детали на свой автомобиль, в котором было указано что запчасть придет через шесть дней. Однако мужчине не пришел его заказ, а ИП, который получил деньги, перестал выходить на связь, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Тогда свердловчанин с иском обратился в Качканарский городской суд с просьбой вернуть деньги и заплатить моральную компенсацию. Свердловский суд удовлетворил иск мужчины и обязал ИП выплатить около 222 тысяч рублей.