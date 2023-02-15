15 февраля 2023

Суд вернул свердловчанину в три раза больше денег за неполученную автозапчасть

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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля
Свердловчанин не получил автозапчасть и вернул через суд в три раза больше Фото:

Качканарский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) около 222 тысяч рублей в пользу свердловчанина, который заплатил 72 тысячи рублей за деталь для автомобиля и не получил ее. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В июле 2022 года мужчина оформил заказ детали на свой автомобиль, в котором было указано что запчасть придет через шесть дней. Однако мужчине не пришел его заказ, а ИП, который получил деньги, перестал выходить на связь, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Тогда свердловчанин с иском обратился в Качканарский городской суд с просьбой вернуть деньги и заплатить моральную компенсацию. Свердловский суд удовлетворил иск мужчины и обязал ИП выплатить около 222 тысяч рублей.

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Качканарский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) около 222 тысяч рублей в пользу свердловчанина, который заплатил 72 тысячи рублей за деталь для автомобиля и не получил ее. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. В июле 2022 года мужчина оформил заказ детали на свой автомобиль, в котором было указано что запчасть придет через шесть дней. Однако мужчине не пришел его заказ, а ИП, который получил деньги, перестал выходить на связь, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Тогда свердловчанин с иском обратился в Качканарский городской суд с просьбой вернуть деньги и заплатить моральную компенсацию. Свердловский суд удовлетворил иск мужчины и обязал ИП выплатить около 222 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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