Пермский эпидемиолог рассказала о высокой заболеваемости ОРВИ и второй волне гриппа

В Пермском крае «свиной» грипп уступил место гриппу В

16 февраля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Говорить о снижении заболеваемости гриппами и ОРВИ можно будет не ранее середины марта, считает Ирина Фельдблюм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа, пик которого уже пройден. Об этом URA.RU рассказала завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Ирина Фельдблюм. Специалист отметила, что сейчас в регионе, преимущественно, циркулирует вирус гриппа В. Новость по теме Главный специалист Минздрава предупредил об опасности постгриппозного синдрома «Уровень заболеваемости ОРВИ, действительно, пока находится выше порогового показателя. Заболеваемость гриппом А (H1N1, „свиной“ грипп) снижается, подрастает заболеваемость гриппом В и сейчас наблюдаем вторую волну. Она меньше, чем первая, которая была минувшей осенью и не будет такой высокой — пик мы уже прошли. Думаю, где-то к середине марта, может быть чуть раньше, заболеваемость пойдет на спад», — отметила Фельдблюм. Также Фельдблюм отметила тенденцию к росту коронавируса, однако оснований для беспокойства, по ее мнению, нет, поскольку «вирус циркулирует ослабленный, а если и вызывает какие-либо заболевания, то они переносятся легко». Сейчас в Прикамье, по словам Фельдблюм, циркулирует вирус «Омикрон, который «пока не мутирует». По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю с 6 февраля по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26111 случаев ОРВИ и гриппа (ниже показателя прошлой недели на 3,5%). Учебный процесс приостановлен в 254 классах школ региона и 123 группах детсадов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа, пик которого уже пройден. Об этом URA.RU рассказала завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Ирина Фельдблюм. Специалист отметила, что сейчас в регионе, преимущественно, циркулирует вирус гриппа В. «Уровень заболеваемости ОРВИ, действительно, пока находится выше порогового показателя. Заболеваемость гриппом А (H1N1, „свиной“ грипп) снижается, подрастает заболеваемость гриппом В и сейчас наблюдаем вторую волну. Она меньше, чем первая, которая была минувшей осенью и не будет такой высокой — пик мы уже прошли. Думаю, где-то к середине марта, может быть чуть раньше, заболеваемость пойдет на спад», — отметила Фельдблюм. Также Фельдблюм отметила тенденцию к росту коронавируса, однако оснований для беспокойства, по ее мнению, нет, поскольку «вирус циркулирует ослабленный, а если и вызывает какие-либо заболевания, то они переносятся легко». Сейчас в Прикамье, по словам Фельдблюм, циркулирует вирус «Омикрон, который «пока не мутирует». По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю с 6 февраля по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26111 случаев ОРВИ и гриппа (ниже показателя прошлой недели на 3,5%). Учебный процесс приостановлен в 254 классах школ региона и 123 группах детсадов.