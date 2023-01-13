Пермский эпидемиолог рассказала, почему агрессивен свиной грипп

Пермский эпидемиолог Фельдблюм: при свином гриппе часто возникают осложнения

14 января 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Эпидемиолог Фельдблюм: при гриппе нередко возникают осложнения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свиной грипп агрессивен и при нем часто возникают осложнения, особенно у людей старше 65 лет, а также у тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом заявила завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ Ирина Фельдблюм. «Грипп, обусловленный вирусом H1N1, с которым мы сегодня имеем дело, протекает достаточно тяжело. Наиболее часто возникает тяжелая внебольничная пневмония. В народе вирус H1N1 очень часто называют „свиным“, хотя, на самом деле, никакого отношения к этим животным он не имеет», — рассказала эпидемиолог Фельдблюм изданию «АиФ-Прикамье». По ее словам, грипп, в отличие от ОРВИ и COVID, как правило, начинается с подъема высокой температуры (38-39 градусов). Человек сразу чувствует большую слабость, недомогание. «Ему хочется присесть, полежать, появляются боли в мышцах, то есть признаки интоксикации», — уточнила Фельдблюм. Ранее URA.RU сообщало, что из аптек Перми пропал популярный при ОРВИ и гриппе антибиотик амоксициллин. Его часто назначали детям и взрослым. Пермяки отметили дефицит препарата в конце декабря.

Свиной грипп агрессивен и при нем часто возникают осложнения, особенно у людей старше 65 лет, а также у тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом заявила завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ Ирина Фельдблюм. «Грипп, обусловленный вирусом H1N1, с которым мы сегодня имеем дело, протекает достаточно тяжело. Наиболее часто возникает тяжелая внебольничная пневмония. В народе вирус H1N1 очень часто называют „свиным“, хотя, на самом деле, никакого отношения к этим животным он не имеет», — рассказала эпидемиолог Фельдблюм изданию «АиФ-Прикамье». По ее словам, грипп, в отличие от ОРВИ и COVID, как правило, начинается с подъема высокой температуры (38-39 градусов). Человек сразу чувствует большую слабость, недомогание. «Ему хочется присесть, полежать, появляются боли в мышцах, то есть признаки интоксикации», — уточнила Фельдблюм. Ранее URA.RU сообщало, что из аптек Перми пропал популярный при ОРВИ и гриппе антибиотик амоксициллин. Его часто назначали детям и взрослым. Пермяки отметили дефицит препарата в конце декабря.