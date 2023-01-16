16 января 2023

Из-за гриппа и ОРВИ в Пермском крае закрыли десятки групп в детсадах

После праздников заболеваемость пермяков ОРВИ и гриппом выросла на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Детские сады опустели из-за гриппа и ОРВИ Фото:

В Пермском крае после новогодних каникул выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. В регионе, чтобы снизить распространение инфекции, детей из десятков дошкольных учреждений отправили по домам.

«Приостановлена образовательная деятельность в 63 группах в 34 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. При этом, как говорят в ведомстве, в основном болеют взрослые пермяки (64%).

Всего за постпраздничную неделю, с 9 по 15 января, в Прикамье гриппом и ОРВИ заболели 26 439 человек. Это больше, чем в предыдущую неделю, на 30,1%.

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В Пермском крае после новогодних каникул выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. В регионе, чтобы снизить распространение инфекции, детей из десятков дошкольных учреждений отправили по домам. «Приостановлена образовательная деятельность в 63 группах в 34 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. При этом, как говорят в ведомстве, в основном болеют взрослые пермяки (64%). Всего за постпраздничную неделю, с 9 по 15 января, в Прикамье гриппом и ОРВИ заболели 26 439 человек. Это больше, чем в предыдущую неделю, на 30,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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