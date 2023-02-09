Главный специалист Минздрава предупредил об опасности постгриппозного синдрома

Главный специалист Минздрава Горенков: переболевшие гриппом рискуют восстанавливаться неделями

10 февраля 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Врач Горенков рассказал о том, как перенести постгриппозный синдром легко Фото: Анна Майорова © URA.RU Переболевшие гриппом пациенты могут столкнуться с постгриппозным синдромом, а восстановление организма может длиться при таких обстоятельствах несколько недель или даже месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. «После любых [ОРВИ], но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. Организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста», — рассказал Горенков в интервью радио Sputnik. Врач отметил, что универсальные способы ускорить восстановление. По словам Горенкова, важно принимать витамины, постепенно подключать физические нагрузки, совершать прогулки на воздухе. Также существуют особые постковидные программы по реабилитации, которые подойдут и пациентам, перенесшим грипп. В них обычно включены дыхательные упражнения, ингаляции, ЛФК (лечебная физкультура — прим. URA.RU) и физиотерапия. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU об опасности заразиться одновременно тремя инфекциями. По его словам, коронавирус и грипп не будут конкурировать друг с другом в этом месяце, но наоборот станут действовать вместе, увеличивая процент людей, заболевших сразу несколькими инфекциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переболевшие гриппом пациенты могут столкнуться с постгриппозным синдромом, а восстановление организма может длиться при таких обстоятельствах несколько недель или даже месяц. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. «После любых [ОРВИ], но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. Организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста», — рассказал Горенков в интервью радио Sputnik. Врач отметил, что универсальные способы ускорить восстановление. По словам Горенкова, важно принимать витамины, постепенно подключать физические нагрузки, совершать прогулки на воздухе. Также существуют особые постковидные программы по реабилитации, которые подойдут и пациентам, перенесшим грипп. В них обычно включены дыхательные упражнения, ингаляции, ЛФК (лечебная физкультура — прим. URA.RU) и физиотерапия. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU об опасности заразиться одновременно тремя инфекциями. По его словам, коронавирус и грипп не будут конкурировать друг с другом в этом месяце, но наоборот станут действовать вместе, увеличивая процент людей, заболевших сразу несколькими инфекциями.