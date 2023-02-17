Путин вывел «Газпром» из-под повышенного налога

Президент России Владимир Путин подписал закон о выводе дочерних компаний «Газпрома» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Из-под повышенной ставки налога на прибыль будет выведен «Газпром» и его дочерние предприятия, сообщается в документе. Изменения будут относиться к правоотношениям, заключенным с 1 января 2023 года. Налог 34% будут платить только пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые предполагает строительство завода для производств СПГ.
В ноябре 2022 года увеличилась до 34% ставка налога на прибыль экспортеров СПГ. Ранее налог был 20%, передает RT. Изменения должны были действовать в 2023—2025 годах и распространялись на экспортеров даже одной партии СПГ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о выводе дочерних компаний «Газпрома» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Из-под повышенной ставки налога на прибыль будет выведен «Газпром» и его дочерние предприятия, сообщается в документе. Изменения будут относиться к правоотношениям, заключенным с 1 января 2023 года. Налог 34% будут платить только пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые предполагает строительство завода для производств СПГ. В ноябре 2022 года увеличилась до 34% ставка налога на прибыль экспортеров СПГ. Ранее налог был 20%, передает RT. Изменения должны были действовать в 2023—2025 годах и распространялись на экспортеров даже одной партии СПГ.