Путин вывел «Газпром» из-под повышенного налога

17 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

«Газпром» не будет платить налог по ставке 34% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о выводе дочерних компаний «Газпрома» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Из-под повышенной ставки налога на прибыль будет выведен «Газпром» и его дочерние предприятия, сообщается в документе . Изменения будут относиться к правоотношениям, заключенным с 1 января 2023 года. Налог 34% будут платить только пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые предполагает строительство завода для производств СПГ. В ноябре 2022 года увеличилась до 34% ставка налога на прибыль экспортеров СПГ. Ранее налог был 20%, передает RT. Изменения должны были действовать в 2023—2025 годах и распространялись на экспортеров даже одной партии СПГ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выводе дочерних компаний «Газпрома» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Из-под повышенной ставки налога на прибыль будет выведен «Газпром» и его дочерние предприятия, сообщается в документе. Изменения будут относиться к правоотношениям, заключенным с 1 января 2023 года. Налог 34% будут платить только пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые предполагает строительство завода для производств СПГ. В ноябре 2022 года увеличилась до 34% ставка налога на прибыль экспортеров СПГ. Ранее налог был 20%, передает RT. Изменения должны были действовать в 2023—2025 годах и распространялись на экспортеров даже одной партии СПГ.