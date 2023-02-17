В челябинскую школу, где массово отравились дети, пришли силовики. Видео

18 февраля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Силовики пришли в школу, где массово отравились дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области 18 февраля проверяют лицей №142, где массово отравились дети. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, проверка проводится в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). «В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем СУ СКР по региону», — уточнили в пресс-службе. Сейчас сотрудники СК и прокуратуры устанавливают должностных лиц, отвечающих за организацию безопасного питания учеников лицея. Сообщения об отравлении детей появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Дети жаловались на тошноту, рвоту, срыв стула. Троих школьников госпитализировали. В мэрии Челябинска заявили, что говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. Ситуация находится на личном контроле мэра Натальи Котовой.

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области 18 февраля проверяют лицей №142, где массово отравились дети. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, проверка проводится в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). «В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем СУ СКР по региону», — уточнили в пресс-службе. Сейчас сотрудники СК и прокуратуры устанавливают должностных лиц, отвечающих за организацию безопасного питания учеников лицея. Сообщения об отравлении детей появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Дети жаловались на тошноту, рвоту, срыв стула. Троих школьников госпитализировали. В мэрии Челябинска заявили, что говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. Ситуация находится на личном контроле мэра Натальи Котовой.