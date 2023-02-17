В мэрии Челябинска прокомментировали отравление школьников 142 лицея

Родители пожаловались на массовое отравление школьников лицея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лицее №142 Челябинска, где 17 февраля отравились школьники, провели санитарную обработку помещений. В учреждении работают специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По факту информации, поступившей от родителей обучающихся лицея № 142, в школе проводится проверка. В учреждении проведена санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. Сегодня, 18 февраля, в учреждении работают специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе администрации Челябинска добавили, что за выходные в школе будет проведена заключительная дезинфекция. Кроме того, в региональном Минздраве сообщили, что три ребенка находятся в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи продолжают оказывать помощь всем, кто обращается с жалобами на боли в животе и рвоту. С родителями всех детей поддерживается связь.

«Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно», — прокомментировали в пресс-службе мэрии, добавив, что ситуация находится на личном контроле главы Челябинска Натальи Котовой.

Ранее стало известно об отравлении учащихся лицея №142 Челябинска. Родители школьников сообщили об этом в чатах вечером 17 февраля. Следователи организовали проверку данных фактов.

Обновлено в 13:04

В Следственном управлении СКР по региону уточнили, что по данному факту следственными органами СКР проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов.

В ведомстве добавили, что в данный момент в школе устанавливаются должностные лица в обязанности, которых входит организация безопасного питания. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.