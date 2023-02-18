В Челябинске ведется активный поиск 15-летней девушки, которая пропала после выхода из ДК имени Колющенко. У подростка есть несколько особых примет. Об этом сообщили в соцсетях.
«Клецкая Кристина Викторовна 14.06.2007 года рождения вышла19 февраля из ДК имени Колющенко и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета — правый глаз косит, рост около 150 см, телосложение худощавое, внешность восточная, глаза карие, волосы темные до плеч», — говорится в сообщении официальной группы «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».
В спасотряде уточняют, что девушка была одета в черную куртку ниже колен с капюшоном без меха, джинсы и сапоги черного цвета. Обувь была без каблуков.
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