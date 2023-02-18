В Челябинске разыскивают девочку-подростка с особыми приметами. Скрин

19 февраля 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Девушку последний раз видели в местном ДК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ведется активный поиск 15-летней девушки, которая пропала после выхода из ДК имени Колющенко. У подростка есть несколько особых примет. Об этом сообщили в соцсетях. «Клецкая Кристина Викторовна 14.06.2007 года рождения вышла19 февраля из ДК имени Колющенко и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета — правый глаз косит, рост около 150 см, телосложение худощавое, внешность восточная, глаза карие, волосы темные до плеч», — говорится в сообщении официальной группы «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте». В спасотряде уточняют, что девушка была одета в черную куртку ниже колен с капюшоном без меха, джинсы и сапоги черного цвета. Обувь была без каблуков. Девочка пропала в центре Челябинска Официальная группа «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске ведется активный поиск 15-летней девушки, которая пропала после выхода из ДК имени Колющенко. У подростка есть несколько особых примет. Об этом сообщили в соцсетях. «Клецкая Кристина Викторовна 14.06.2007 года рождения вышла19 февраля из ДК имени Колющенко и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета — правый глаз косит, рост около 150 см, телосложение худощавое, внешность восточная, глаза карие, волосы темные до плеч», — говорится в сообщении официальной группы «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте». В спасотряде уточняют, что девушка была одета в черную куртку ниже колен с капюшоном без меха, джинсы и сапоги черного цвета. Обувь была без каблуков.