18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Челябинске разыскивают девочку-подростка с особыми приметами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа-интернат. Челябинская область, подросток, дыра в заборе, беглец
Девушку последний раз видели в местном ДК Фото:

В Челябинске ведется активный поиск 15-летней девушки, которая пропала после выхода из ДК имени Колющенко. У подростка есть несколько особых примет. Об этом сообщили в соцсетях.

«Клецкая Кристина Викторовна 14.06.2007 года рождения вышла19 февраля из ДК имени Колющенко и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета — правый глаз косит, рост около 150 см, телосложение худощавое, внешность восточная, глаза карие, волосы темные до плеч», — говорится в сообщении официальной группы «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте».

В спасотряде уточняют, что девушка была одета в черную куртку ниже колен с капюшоном без меха, джинсы и сапоги черного цвета. Обувь была без каблуков.

Девочка пропала в центре Челябинска

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В Челябинске ведется активный поиск 15-летней девушки, которая пропала после выхода из ДК имени Колющенко. У подростка есть несколько особых примет. Об этом сообщили в соцсетях. «Клецкая Кристина Викторовна 14.06.2007 года рождения вышла19 февраля из ДК имени Колющенко и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета — правый глаз косит, рост около 150 см, телосложение худощавое, внешность восточная, глаза карие, волосы темные до плеч», — говорится в сообщении официальной группы «Легион-Спас Челябинск поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте». В спасотряде уточняют, что девушка была одета в черную куртку ниже колен с капюшоном без меха, джинсы и сапоги черного цвета. Обувь была без каблуков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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