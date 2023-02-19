Военком пермского города покинул свой пост

Врио военкома назначена Светлана Вьюжанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава военкомата Добрянского округа Пермского края Сергей Софьин покинул свой пост. Об этом сообщает издание «Камские Зори».

«Военный комиссар Добрянки Сергей Софьин покинул свой пост. Сергей Александрович больше не работает в системе военных комиссариатов», — сообщает издание в своей группе в соцсети «ВКонтакте». О причинах не сообщается.

Софьин возглавлял военкомат с 2019 года. После его отставки временно исполняющим обязанности добрянского военкома стала бывший заместитель Софьина Светлана Вьюжанина.