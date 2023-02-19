Военком пермского города покинул свой пост

Врио военкома назначена Светлана Вьюжанина
Глава военкомата Добрянского округа Пермского края Сергей Софьин покинул свой пост. Об этом сообщает издание «Камские Зори».
«Военный комиссар Добрянки Сергей Софьин покинул свой пост. Сергей Александрович больше не работает в системе военных комиссариатов», — сообщает издание в своей группе в соцсети «ВКонтакте». О причинах не сообщается.
Софьин возглавлял военкомат с 2019 года. После его отставки временно исполняющим обязанности добрянского военкома стала бывший заместитель Софьина Светлана Вьюжанина.
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