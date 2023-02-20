В Новом Уренгое задержали рейс в Екатеринбург

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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, солнце, взлетное поле
82 пассажира рейса ожидают посадку в аэропорту Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет рейса авиакомпании RedWings, следующего до Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту г. Новый Уренгой задерживается рейс авиакомпании „RedWings“ WZ-1022 сообщением Новый Уренгой-Екатеринбург. Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали рейс Салехард — Екатеринбург. Причиной задержки стал поздний прилет самолетов из пункта вылета.

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет рейса авиакомпании RedWings, следующего до Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту г. Новый Уренгой задерживается рейс авиакомпании „RedWings“ WZ-1022 сообщением Новый Уренгой-Екатеринбург. Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали рейс Салехард — Екатеринбург. Причиной задержки стал поздний прилет самолетов из пункта вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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