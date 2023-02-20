В Новом Уренгое задержали рейс в Екатеринбург

20 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

82 пассажира рейса ожидают посадку в аэропорту Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет рейса авиакомпании RedWings, следующего до Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту г. Новый Уренгой задерживается рейс авиакомпании „RedWings“ WZ-1022 сообщением Новый Уренгой-Екатеринбург. Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали рейс Салехард — Екатеринбург. Причиной задержки стал поздний прилет самолетов из пункта вылета.

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет рейса авиакомпании RedWings, следующего до Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту г. Новый Уренгой задерживается рейс авиакомпании „RedWings“ WZ-1022 сообщением Новый Уренгой-Екатеринбург. Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали рейс Салехард — Екатеринбург. Причиной задержки стал поздний прилет самолетов из пункта вылета.