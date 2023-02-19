Свердловчанке, рассказавшей о сокращениях на хлебокомбинате, урезали зарплату

20 февраля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Одна из сотрудниц получила в качестве аванса две тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чуть больше двух тысяч рублей в качестве аванса за февраль получила одна из сотрудниц Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) Юлия Игнашина. При этом другие сотрудники получили 11-12 тысяч. Женщина считает, что таким образом руководство мстит ей за то, что она рассказала о сокращениях на предприятии. Об этом она рассказала URA.RU. «Меня решили наказать деньгами за то, что подняла бучу. Все получили 11-12 тысяч рублей, а мне заплатили 2120 рублей. Да, я ходила на пять дней в отпуск в январе, а потом узнала, что они мне прибавили еще шесть дней отпуска, но не сказали — я в эти дни работала. Говорят, что так начислили из-за сбоя в компьютере, пообещали больше выплатить в феврале, но я не верю», — рассказала Игнашина. Ранее URA.RU сообщало, что часть работников Карпинского хлебокомбината получили уведомления о сокращении с 14 марта. Официальная причина — на предприятии снизились объемы производства. Сотрудники винят во всем нынешнего директора Марата Нуриева, якобы он принимал неправильные решения и привел хлебокомбинат к упадку. По этому поводу они даже писали президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. «Мы областное предприятие, которое действует в рамах законодательства. Смысла мстить нет, готов взять это дело под личный контроль и разобраться в ситуации», — отметил в беседе с URA.RU генеральный директор «Агентства по развитию рынка продовольствия» в Свердловской области Евгений Бакланов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чуть больше двух тысяч рублей в качестве аванса за февраль получила одна из сотрудниц Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) Юлия Игнашина. При этом другие сотрудники получили 11-12 тысяч. Женщина считает, что таким образом руководство мстит ей за то, что она рассказала о сокращениях на предприятии. Об этом она рассказала URA.RU. «Меня решили наказать деньгами за то, что подняла бучу. Все получили 11-12 тысяч рублей, а мне заплатили 2120 рублей. Да, я ходила на пять дней в отпуск в январе, а потом узнала, что они мне прибавили еще шесть дней отпуска, но не сказали — я в эти дни работала. Говорят, что так начислили из-за сбоя в компьютере, пообещали больше выплатить в феврале, но я не верю», — рассказала Игнашина. Ранее URA.RU сообщало, что часть работников Карпинского хлебокомбината получили уведомления о сокращении с 14 марта. Официальная причина — на предприятии снизились объемы производства. Сотрудники винят во всем нынешнего директора Марата Нуриева, якобы он принимал неправильные решения и привел хлебокомбинат к упадку. По этому поводу они даже писали президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. «Мы областное предприятие, которое действует в рамах законодательства. Смысла мстить нет, готов взять это дело под личный контроль и разобраться в ситуации», — отметил в беседе с URA.RU генеральный директор «Агентства по развитию рынка продовольствия» в Свердловской области Евгений Бакланов