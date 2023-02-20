В Перми открылся первый бутик греческого бренда Togas

21 февраля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В магазине представлены товары для уютного пребывания дома Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада»» открылся первый в Перми бутик греческого бренда Togas. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В ТРЦ „iMall Эспланада“ 20 февраля открылся бутик Togas. В нем представлен широчайший ассортимент постельного белья, кроватей, матрасов, изделий из махровых тканей, спальных принадлежностей, столового текстиля, штор, посуды, домашней одежды, ароматов для дома, а также товары для ухода за телом», — указано в пресс-релизе. В честь открытия в магазине будет действовать скидка 20% на все товары до 26 февраля. Togas расположился на первом этаже ТРЦ. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРЦ «Планета» открылся крупный магазин одежды сегмента масс-маркет CLEVER WEAR. Его площадь составляет 447 квадратных метров.

В торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада»» открылся первый в Перми бутик греческого бренда Togas. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В ТРЦ „iMall Эспланада“ 20 февраля открылся бутик Togas. В нем представлен широчайший ассортимент постельного белья, кроватей, матрасов, изделий из махровых тканей, спальных принадлежностей, столового текстиля, штор, посуды, домашней одежды, ароматов для дома, а также товары для ухода за телом», — указано в пресс-релизе. В честь открытия в магазине будет действовать скидка 20% на все товары до 26 февраля. Togas расположился на первом этаже ТРЦ. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРЦ «Планета» открылся крупный магазин одежды сегмента масс-маркет CLEVER WEAR. Его площадь составляет 447 квадратных метров.