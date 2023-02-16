В пермском ТРЦ открылся крупный магазин бюджетного бренда одежды

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся крупный магазин одежды сегмента масс-маркет CLEVER WEAR. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
«В торгово-развлекательном центре „Планета“ 16 февраля открылся магазин российского бренда женской, мужской и детской одежды CLEVER WEAR. В ассортименте представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда, нижнее белье, чулочно-носочные изделия и аксессуары», — указано в пресс-релизе.
Магазин находится в центральном атриуме на первом этаже. Его площадь составляет 447 квадратных метров. Еще один отдел бренда, но поменьше, расположен в ТРЦ «Радуга».
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE. В нем представлена спортивная одежда популярных зарубежных брендов.
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