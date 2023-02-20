20 февраля 2023

Бастрыкин занялся историей бездомного пермяка без ног

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе проверки истории, произошедшей накануне с бездомным пермяком без ног, который полз по улице домой. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест. По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — указано в пресс-релизе.

Накануне в Кировском районе пермяк заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. Мужчина ему ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты».

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе проверки истории, произошедшей накануне с бездомным пермяком без ног, который полз по улице домой. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест. По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — указано в пресс-релизе. Накануне в Кировском районе пермяк заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. Мужчина ему ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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