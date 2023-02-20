Бастрыкин занялся историей бездомного пермяка без ног

21 февраля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе проверки истории, произошедшей накануне с бездомным пермяком без ног, который полз по улице домой. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест. По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — указано в пресс-релизе. Накануне в Кировском районе пермяк заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. Мужчина ему ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе проверки истории, произошедшей накануне с бездомным пермяком без ног, который полз по улице домой. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ. «В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест. По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — указано в пресс-релизе. Накануне в Кировском районе пермяк заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. Мужчина ему ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты».