Бастрыкин занялся историей бездомного пермяка без ног

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе проверки истории, произошедшей накануне с бездомным пермяком без ног, который полз по улице домой. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ.
«В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае мужчина, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, был оставлен на улице в связи с отказом социальных работников принять меры по помещению мужчины в соответствующее учреждение якобы из-за отсутствия мест. По данному факту региональным следственным управлением проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — указано в пресс-релизе.
Накануне в Кировском районе пермяк заметил инвалида без ступней, который на четвереньках полз по улице. Автор видео рассказал, что мужчина ползет из отдела полиции в Кировском районе и возмутился, почему его не доставили до дома или до больницы. Мужчина ему ответил, что просил сотрудников доставить его до дома, но ему отказали, сказав, что «все заняты».
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